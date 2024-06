Berga obre la convocatòria per pintar un mural a la plaça Viladomat

L’Ajuntament de Berga ha obert el termini per presentar propostes i seleccionar el projecte de la iniciativa Art urbà: els murs pel canvi, que consisteix a arreglar parets amb murals. Els pressupostos participatius de 2024 comptaven amb una partida econòmica destinada a propostes relacionades amb la programació cultural de la ciutat. La proposta per impulsar accions d’art urbà a l’espai públic va ser guanyadora amb 276 vots (50,8 %), com també la proposta per impulsar un certamen de teatre amateur del Berguedà, que va obtenir 134 vots (24,7 %).

El consistori ha obert la convocatòria per presentar projectes per escollir el disseny del mural que es pintarà a les parets dels baixos de l’edifici situat a les voltes del Vall, a la plaça de Viladomat. Les propostes es podran presentar fins al 8 de juliol.

Intervenció urbana

La proposta Art urbà: els murs pel canvi pretén que a partir d’un disseny escollit entre els presentats a la convocatòria, un artista pugui fer la implementació i adaptació de la proposta al mur escollit per a fer la intervenció urbana. (Consultar plantilla del mur en aquest enllaç ). La voluntat és comptar amb una persona que s’encarregarà de dinamitzar l’execució del mural, en coordinació amb l’artista, cercant la implicació i participació, especialment del jovent de la ciutat i de membres d’entitats locals, així com de tothom qui ho desitgi.

Característiques de la convocatòria

Les propostes han de ser originals i inèdites. La temàtica és lliure, tot i que ha de respectar alguns criteris com per exemple: no mostrar ideologies polítiques, religioses, socials o personals, i en tot cas, han de ser amb una idea constructiva i positiva. No s’admetran dissenys que reprodueixin continguts obscens, xenòfobs, sexistes o que atemptin contra la dignitat de les persones i els drets humans.

Es recomana que siguin dissenys fàcilment reproduïbles, adaptables i que facilitin la seva execució pictòrica. Els colors del disseny han de respectar la carta de colors de l’Ajuntament de Berga, que es pot consultar en aquest enllaç .

El disseny de la proposta ha d’estar realitzat en format horitzontal, seguint les dimensions de la paret on s’executarà la implementació del mural. (Vegeu plantilla en aquest enllaç ).

Criteris de valoració

Un jurat qualificador valorarà les propostes tenint en compte una sèrie de criteris establerts com per exemple: l’encaix amb els ítems referents a la temàtica, l’originalitat de la proposta, la qualitat tècnica i artística de l’obra, la facilitat d’implementació a la paret proposada i l’adaptabilitat del disseny.

Presentació de propostes

El termini per a la presentació de propostes estarà obert fins al dilluns 8 de juliol. Els dissenys podran presentar-se de forma presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en horari d’atenció al públic (horari d’estiu: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) o de forma electrònica presentant una instància a través del Registre Municipal del consistori. Cada persona podrà presentar un màxim de dues propostes i haurà d’aportar la documentació següent: