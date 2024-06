El ministeri d’Hisenda alerta el govern de Berga que paga tard els proveïdors

L’equip de govern de Berga (CUP i ERC) ha rebut aquest mes una notificació de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, que depèn del Ministeri d’Hisenda, que l’avisa de l’incompliment del termini legalment establert per al pagament a proveïdors. L’Ajuntament de Berga supera amb escreix els 30 dies que marca la llei, segons apunta la carta del Ministeri d’Hisenda, que es basa en l’informe d’intervenció del primer trimestre d’aquest 2024: «S’ha comprovat que s’ha presentat un període de pagament mitjà a proveïdors de més de 60 dies», assenyala el text, al qual ha tingut accés Regió7.

De fet, segons les dades recopilades dels informes trimestrals del 2023, el període mitjà de pagament va arribar als 100 dies al segon trimestre de l’any passat i va superar els 130 dies el tercer i quart trimestre, segons ha posat sobre la taula Berga Grup Independent (BeGI), a l’oposició a l’Ajuntament. Segons la portaveu del grup, Judit Vinyes, «s’evidencia el descontrol financer que reiterem a cada ple». Des del seu punt de vista, la carta del Ministeri d’Hisenda és un indicador més que «el govern de Berga no sap gestionar ni els ingressos ni el pagament a proveïdors».

La carta del ministeri comunica la necessitat de prendre mesures per evitar demora a l’hora de pagar els proveïdors: «Hi ha dificultats econòmiques que porten a l’incompliment del termini legal de pagament a proveïdors, per això s’insta al consistori que adopti mesures estructurals d’augment d’ingressos i de reducció de despeses que garanteixin el compliment del període mitjà de pagament». També es demana millorar el pla de tresoreria, «per evitar desfasaments de liquiditat entre cobraments i pagaments».

La carta del Ministeri d’Hisenda posa de manifest que Europa podria interposar multes: «Les sancions imposades per les institucions europees per l’incompliment d’obligacions derivades de normes de Dret de la Unió Europea (com pot ser l’incompliment dels terminis de pagament als proveïdors establerts per la denominada directiva sobre morositat) seran assumides, en la part que els sigui imputable, per les administracions o entitats incomplidores». En aquest sentit, per tal d’evitar possibles actuacions sancionadores i garantir el compliment de la normativa vigent sobre període mitjà de pagament, «es reitera la necessitat que l’Ajuntament de Berga adopti mesures correctores en els termes exposats».

«Haurem d’aplicar mesures»

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Berga, el republicà Moisès Masanas, ha reconegut que «haurem d’aplicar mesures correctores per reduir el període mitjà de pagament a proveïdors». Ha assegurat a aquest diari que l’equip de govern «hi està treballant». D’altra banda, també ha volgut deixar clar que la carta «és un enviament genèric del Ministeri d’Hisenda a les corporacions que tenen dos trimestres seguits amb pagament a proveïdors per sobre del que marca la normativa».