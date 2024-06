Plaga de la papallona del boix es concentra ara al Berguedà, Solsonès i Moianès

La papallona del boix ha afectat unes 198.000 hectàrees d'aquesta planta a Catalunya. Es tracta del 37% de la superfície forestal ocupada pel boix -unes 538.000 hectàrees- i representa un increment del 4% respecte de les superfícies afectades l'any 2022. Els tècnics del departament d'Acció Climàtica la tenen detectada des del 2017, quan se'n van veure els primers exemplars a la Garrotxa. Ara preveuen que aquesta plaga arribi a totes les zones de Catalunya amb presència de boix i s'apunta a un escenari de pèrdua progressiva de les masses d'aquesta espècie. La zona que aquest estiu està en risc més important són els boscos del Solsonès, Berguedà i Anoia.

Tot i això, s'està treballant per trobar mètodes de control biològic, com les trampes amb feromones, per minimitzar-ne els danys. Les comarques amb major grau d'afectació són Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès. Les papallones que generen la plaga s'acumulen allà on està activa, al costat de punt amb llum artificial a la nit i solen ser molt visibles.

Les dades de la Xarxa de Vigilància i Seguiment de la Papallona del Boix a Catalunya revelen que la plaga, durant l’any 2023, avança lentament, principalment per les comarques del Berguedà i el Solsonès en direcció oest, on enguany han empitjorat els danys sobre els boixos en relació amb l’any anterior. Pel que fa a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf, el grau d'afectació es manté.

Al Baix Penedès i el Baix Camp el grau d'afectació augmenta en relació amb el 2022 i al Priorat es manté. La Terra Alta, on l'any passat van aparèixer les primeres afectacions de l'espècie invasora, deixa d'estar afectada. També ha desaparegut dels municipis de la Segarra. Al Montsià els punts afectats empitjores, mentre que a la Vall d'AranAran es mantenen els mateixos nivells que l'any 2022.

Les primeres papallones acostumen a volar a partir del mes de juny. D’agost a octubre, la plaga té dues generacions més que fan que sigui molt abundant en ple estiu, cosa que provoca una important alarma social per la gran quantitat de papallones atretes per la llum que voleien al voltant de làmpades, fanals i focus.

Els efectes de la plaga són molt impactants perquè deixen els boixos absolutament defoliats, i això en compromet la capacitat de supervivència. Les erugues, tot i que provoquen molèsties, no són urticants ni perilloses per a les persones.

Preservar boixedes centenàries

El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural tornarà a aplicar enguany tractaments de control amb el producte biològic Bacillus thuringiensis a la Boixeda Singular de Valielles (municipi de Montmajor, entre el Berguedà i el Solsonès) per controlar l’eruga del boix, després de comprovar l’eficiència dels tractaments realitzats durant l’any 2023.

El Departament explica en un comunicat que els tractaments han estat força efectius, ja que els boixos dels voltants de la boixeda que no es van tractar estan totalment cremats a conseqüència dels efectes de la papallona, i, en canvi, individus de la boixeda on es va dur a terme el tractament estan vius i s’han recuperat de manera molt satisfactòria.

Tenint en compte la gran extensió de superfície forestal amb presència de boix a Catalunya, els tractaments a gran escala esdevenen inviables, i Acció Climàtica defensa que només té sentit aplicar-los en boixedes d’alt valor natural, com la de Valielles, i en exemplars de boixos catalogats com a monumentals perquè no arribin a desaparèixer.

Aquest final de juny de 2024, arrenca la campanya de crida ciutadana que coordina el CREAF per obtenir imatges de boixos afectats per eruga. Es tracta d'unes dades que nodriran el projecte de ciència ciutadana Alerta Forestal.