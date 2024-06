Vallcebre descarta noves àrees de creixement urbà i industrial

La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquesta setmana el nou planejament municipal de Vallcebre, que substituirà el del 1997.

Es tracta d’un municipi que no arriba als 250 habitants, situat a l’entorn muntanyós del Prepirineu, amb un petit nucli central i nombroses masies disperses pel seu terme. És un poble on els espais naturals que l’envolten i el turisme de natura hi tenen un gran pes i en aquest context, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) pretén dotar el nucli urbà d’un paper que potenciï l’espai rural, donant suport a les activitats basades en els recursos naturals i paisatgístics del poble. En aquesta línia, l’Ajuntament de Vallcebre ha descartat delimitar noves àrees de creixement urbà, així com la creació de zones industrials o d’activitats terciàries, més pròpies d’entorns urbans més grans.

El POUM proposa consolidar les àrees ja urbanitzades, creant bosses d’aparcament estratègiques per evitar una excessiva pressió al centre del nucli i donar prioritat als vianants. Aposta per habilitar recorreguts amables que relacionin els centres d’interès, interconnectant els espais d’equipaments mitjançant les xarxes de vianants i espais verds.

Per tal de contenir el creixement, el POUM desclassifica els àmbits que fins ara es consideraven de sòl apte per urbanitzar i limita els tipus de sòl només a urbà i no urbanitzable.

Pel que fa al sòl urbà, s’ajusten els límits de la trama urbana més consolidada i es preveu completar la urbanització de les parts sud-oest i nord-est del municipi, on encara es detecten dèficits urbanístics importants.

Pel que fa al sòl no urbanitzable, el POUM defineix una sèrie de subzones per regular els diferents usos i construccions admeses. Destaca la creació dels sòls anomenats d’espais lliures paisatgístics, que inclouen els espais singulars estratègics per a la conservació del territori i per a la potenciació de les activitats d’oci a l’aire lliure.