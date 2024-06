Puig-reig viatja al passat amb una concorreguda Festa dels Templers

Puig-reig ha fet aquest cap de setmana un viatge al passat on els templers han estat els principals protagonistes recordant la història del poble. L’entorn del castell ha estat, tant dissabte com diumenge, l’escenari de recreacions històriques, tallers d’escriptura o tir amb arc i activitats diverses, i també el lloc on hi havia instal·lades parades de productes artesanals.

Després de dos dies d’activitats intenses i d’una bona afluència de visitants, la Festa dels Templers ha tancat l’edició d’enguany amb bones sensacions. El president de l’Associació Cultural Templers de Puig-reig i ànima de la festa, Dídac Flores, agraïa la motivació i la feina feta a tot el voluntariat, unes 400 persones, posant de manifest la importància d’aquesta feina per donar continuïtat a la festa.

Entre els actes més esperats, destaca la ruta teatralitzada Mysterium, de dissabte al vespre, en què el passat templer va cobrar vida pels diferents espais del castell. Entre 1/4 de 9 del vespre i 2/4 de 12 de la nit, la ruta transportava els visitants al passat amb recorreguts en grup des de l’església, on començava la visita. Un cos de guàrdia templera protegia tots els visitants dels diferents personatges que anaven sortint durant la representació, que mostrava com era la vida al voltant del castell. Des de rameres, a curanderes, pelegrins, mercaders, artesanals i taverneres, prenien protagonisme amb diverses recreacions. Jordi Pesarrodona, organitzador de les visites, explicava que l’objectiu «és mostrar la vida quotidiana al voltant del camí de ronda del castell, on et pots trobar qualsevol sorpresa en qualsevol moment». Un nombrós voluntariat de Puig-reig, des de l’Institut o l’escola de música, «fan que això vagi creixent i la gent es faci seva la festa». La nit acabava amb un espectacle a la façana del castell i la tradicional baixada de torxes.

Convidats de Monzón

Aquest any, la Festa dels Templers va rebre la visita dels convidats d’honor, els templers de Monzón. Van pujar caminant fins al castell des del poble amb els tambors, i un cop a dalt, van fer una actuació de danses tradicionals medievals. El president de l’Associació Sonus Venti, Roberto Alqueza, detallava que «l’experiència ha sigut molt bonica», i en agraïment a l’acollida rebuda, va assegurar que «si tornem a ser convidats, no dubtarem a tornar». Com a grup convidat, el grup l’Orache de Monzón va ballar una dansa dissabte al vespre en el marc dels actes al castell.