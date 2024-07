Berga recupera aquest juliol el servei d’expedició i renovació del DNI de forma periòdica

Berga recupera el servei de renovació del DNI. Es podrà tramitar a l’Hotel d’Entitats, demanant cita prèvia. La Policia Nacional desplaçarà el seu equip mòbil a la capital berguedana en dues sessions, la primera per presentar la documentació i la segona per recollir el DNI. El servei s’oferirà de forma periòdica a partir del mes de juliol, excepte l'agost, que no hi haurà servei. Per a la posada en marxa del servei s’han previst dos dies de juliol: el divendres dia 19 i el dijous dia 25. El DNI s’ha de renovar dins dels últims 180 dies de vigència d'aquest.

Tramitacions que es poden fer

El servei permetrà la renovació del DNI en cas de caducitat o deteriorament, per canvi de domicili, per pèrdua o robatori i també en casos de primera inscripció. La resta de tramitacions, com la renovació del passaport, no es podran fer a Berga, sinó que caldrà adreçar-se a la comissaria més propera de la Policia Nacional.

Documentació necessària

La renovació del DNI té un cost de 12 euros i caldrà fer el pagament en efectiu. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI anterior (sempre que la motivació de la renovació no sigui la pèrdua o sostracció d’aquest, fet que implicarà presentar la denúncia corresponent), una fotografia de carnet recent i en color, amb fons blanc i uniforme.

En cas de canvi de domicili o primera inscripció, caldrà aportar el certificat d’empadronament expedit amb un mínim de 90 dies abans de la tramitació del DNI. En les primeres inscripcions també serà necessari facilitar la partida de naixement amb data d’expedició, com a màxim sis mesos abans del dia de la tramitació.

Per a tramitacions de menors de 14 anys, hi haurà de ser present qui en tingui la tutela, pàtria potestat o apoderament. En cas contrari, caldrà aportar l’autorització del pare, mare o tutor/a legal.

Podeu consultar la informació detallada sobre la tramitació i la documentació en aquest enllaç .

Sol·licitar cita prèvia

Per tramitar la renovació del DNI a l’Hotel d’Entitats caldrà reservar cita clicant aquest enllaç . En cas de necessitar assistència per sol·licitar hora per Internet, cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Berga, de forma presencial. L’horari d’estiu d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

En el portal web esmentat anteriorment, caldrà seleccionar la data i la franja horària disponible. Un cop finalitzada la reserva, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic confirmant la cita. Aquesta cita servirà per presentar la documentació per renovar el DNI i l’equip mòbil de la Policia Nacional s’encarregarà d’indicar el dia en què es podrà recollir el document expedit.

Tramitació en domicili

En cas que la persona que necessita tramitar el DNI no pugui desplaçar-se a l’Hotel d’Entitats, per incapacitat o situació de dependència severa, l’equip mòbil de la Policia Nacional es desplaçarà al domicili per fer el tràmit. En cas de residir a Berga, caldrà sol·licitar el servei i justificar la motivació a través de l’adreça de correu electrònic citadnidomicili@ajberga.cat .

Reivindicació de BeGI

Que Berga pogués recuperar el servei de renovació del DNI ha estat una llarga reivindicació de Berga Grup Independent (BeGI), a l'oposició a l'Ajuntament. La portaveu, Judit Vinyes, reclamava a cada ple a l'equip de govern la necessitat de poder renovar el DNI a Berga. L'alcalde, el cupaire Ivan Sànchez, va entomar la petició i s'ha aconseguit, un fet que aplaudia Judit Vinyes en la darrera sessió plenària.