Borredà fa obres per renovar els serveis i el paviment de la plaça Major

La plaça Major de Borredà estarà en obres tot l'estiu. El projecte s'emmarca en un pla de millora de carrers, places i renovació de serveis que es va iniciar fa 10 anys, amb unes previsions d'inversió de 2,5 milions d'euros. Els treballs s'han anat fent per fases, en funció de les subvencions que l'Ajuntament de Borredà ha rebut de les administracions i ara, gràcies a un ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat, ha pogut iniciar la fase de condicionament de la plaça Major i un tram del carrer Manresa.

El projecte de condicionament del nucli urbà de Borredà respon a la necessitat que es va detectar de renovar els serveis i el paviment de places i carrers. En una primera fase es va fer el condicionament del tram del carrer Manresa-carrer Queralt, per poder fer la connexió amb l'estació depuradora d'aigües residuals.

Una segona fase d'obres va permetre condicionar el carrer de la Font, que és el més antic de Borredà. En aquesta fase es va fer una consulta popular per decidir el tipus de rajola a l'hora de pavimentar el carrer.

Actualment, s'està executant la tercera fase de les obres, que consisteix en el condicionament de tota la plaça Major i el primer tram carrer Manresa. El pressupost inicial d’aquesta fase era de 320.700 euros. Al concurs per a l’adjudicació es van presentar set empreses i la guanyadora va ser CISA (Catalana d’infraestructures i Serveis Associats SL), a la qual se li va adjudicar, finalment, per un import de 272.884 euros.

Els treballs de remodelació se centren a aixecar tota la superfície de la plaça Major i el tram del carrer Manresa per substituir la claveguera vella per una de nova, fer una separació de les aigües brutes i les aigües netes i una renovació de la xarxa d’aigua, amb l'eliminació del plom i el fibrociment per posar-hi tub de polipropilè. També es redistribuiran les xarxes i les aixetes de pas.

Es tracta d'una obra necessària per millorar els serveis i el paviment de la plaça, que es va reformar l’any 1978, amb un reasfaltatge el 1989.

D'altra banda, es preparà la quarta fase, per poder-la executar els pròxims anys, "fins a tenir tot el poble renovat", apunta l'alcalde de Borredà, Jesús Solanellas.