La Fira del Llibre debuta a Berga amb bon balanç, però amb detalls per polir

La primera edició de la Fira del Llibre de Berga, 31 Paraules, es va tancar ahir al vespre amb un bon gust de boca, però amb la lliçó ben apresa. Els organitzadors -Carles Turat, de la llibreria Sense Paraules, de Berga, i Pau Urgell, d’Espai 31, de Sagàs, reconeixien que «hi ha detalls per polir de cara a la segona edició». Tenen clar que volen donar continuïtat a la mostra, però han valorar si el darrer diumenge de juny és la data més idònia i com sumar consens amb altres llibreries de Berga i comarca. En feien una valoració positiva, tot i tenir clar que no ha estat un Sant Jordi d’estiu: «No podem dir que hi hagi passat moltíssima gent, però sí que hi ha hagut bon ambient, sobretot a la franja del migdia. Els paradistes estem contents», explicava Carles Turat.

La seva parada, també la d’Espai 31 i una dotzena més de parades d’editorials van omplir el capdamunt del passeig de la Indústria de llibres, tant novetats editorials com obres destacades dels seus fons. La varietat de gèneres era àmplia i diversa. Per exemple, la novel·la negra d’autors dels Països Catalans de Llibres del Delicte; els contes infantils i llibres juvenils d’Edicions del Pirata; la cultura popular d’Edicions Sidillà o la col·lecció de divulgació d’Albertí Editor, entre altres.

Nens i nenes atents a la presentació d’un conte, ahir al matí al passeig de la Indústria | MIREIA ARSO / ANNA COSTA

Les parades es van complementar amb una desena de presentacions de llibres, algunes de les quals van funcionar molt bé i d’altres no van aplegar tanta gent. «El fet que s’hagin solapat presentacions, en dos punts diferents, no ha anat bé perquè ha restat públic. És un aspecte que també haurem de millorar de cara l’any que ve i potser reduir el nombre de presentacions», assenyalava Carles Turat. Una de les més exitoses va ser la que va fer al migdia Jordi Panyella, del seu llibre Salvador Puig Antich, cas obert , moderada pel comunicador Josep Genescà. I a la tarda, també van tenir molt interès les presentacions del llibre La modista de Gràcia, de Marc Font, i La perplexitat i Estimaràs Déu sobre totes les coses, de Jordi Graupera.

L’escenari de la fira, el fet de combinar parades amb presentacions i activitats per als infants, va ser un encert, així com també «el fet que dues llibreries s’hagin unit per donar espai a editorials, ja que això passa a molts pocs llocs i és positiu», argumentava Irene Solanich, de Llibres del Delicte.

Jordi Panyella presentant el seu llibre ‘Salvador Puig Antich, cas obert’, amb Josep Genescà | MIREIA ARSO / ANNA COSTA

Berga va ser un bon aparador per a la dotzena d’editorials que van participar a la fira, on van aprofitar per captar l’interès per la lectura. Alguns d’ells coincidien a remarcar que «costa que la gent vingui predisposada a comprar llibres. Les vendes a les fires de llibres no són pas com per Sant Jordi, que és una data excepcional, la resta de l’any és més complicat seduir la gent», assenyalava Xevi Cortadellas, d’Edicions Sidillà. Ahir, en van seduir més d’un. Entre els berguedans i visitants que van fer cap al passeig de la Indústria, hi havia lectors convençuts que compraven més d’un llibre i altres que no llegeixen habitualment però que aprofiten per fer-ho durant l’estiu: «És una bona època per a la lectura i estic mirant quin títol m’atreu més», deia Miquel Garcia. D’altra banda, Quim Sala, optava per un assaig filosòfic, premi Josep Vallverdú.

Garantir més consens

L’editor berguedà Jaume Huch, d’Edicions de l’Albí, era un del paradistes de la Fira del Llibre 31 Paraules de Berga. Valorava bé la iniciativa i veu bé que es pugui consolidar, però feia un prec als organitzadors: «Caldria garantir que fos una fira amb més consens de tot el sector del llibre de la ciutat i fins i tot de la comarca». Jaume Huch també és partidari de canviar la fira de data: «Tot i que l’estiu són mesos bons per llegir i per promocionar la lectura, com que les novetats importants es presenten per Sant Jordi potser seria bo plantejar-se una prèvia de Sant Jordi per escalfar motors».

Si el canvi de dates ha d’atraure més afluència de gent, altres editorials també hi firmen: «Les vendes han estat fluixes, perquè una fira funcioni molt bé hi ha de passar molta gent i hi ha hagut hores que no hi ha hagut gaire moviment», apuntava la responsable de Neret Edicions.

En canvi, Pilar Blasco, d’Editorial Trípode, posava bona nota a la fira: «Estem contents d’haver vingut a Berga perquè hem pogut parlar amb gent, explicar qui som i què fem i exposar les nostres novetats editorials. Hem vist interès, malgrat les vendes hagin costat més». És una editorial especialitzada en fomentar autors catalans, amb col·lecció de novel·la, de relats breus de poesia catalana contemporània i de recuperació d’autors modernistes.

Les editorials també van reivindicar les fires del llibre com a espai per ensenyar el seu catàleg sencer, «difícil de trobar a les llibreries». La de Berga va ser una primera edició amb voluntat de créixer. Ermínia Altarriba, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, el qual va col·laborar amb la part de logística, assegurava que «de cara a l’any que ve, des de l’equip de govern tenim més ganes d’implicar-nos-hi i, si podem, fer créixer la Fira del Llibre».

