L'Hospital de Berga rebrà 5,7 milions de fons europeus per millorar l'eficiència energètica i arranjar la façana

El Departament de Salut destinarà, en el pròxim any i mig, 5,7 milions d’euros a treballs de rehabilitació de l’Hospital de Berga, en el marc del Programa d’Impuls de la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), finançat amb els fons europeus Next Generation. Una inversió que ha de permetre millorar l’eficiència energètica de l’edifici i que té com a part més visible la rehabilitació de la façana.

L’objectiu del PIREP s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic: rehabilitar edificis construïts abans de 2009, per tal que esdevinguin edificis d’alta eficiència energètica, amb un estalvi mitjà mínim del 30%, per disminuir la petjada de carboni i amb l’horitzó posat a la descarbonització total que demana la UE, el 2050.

L’empresa adjudicatària per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’Hospital de Berga és l’estudi d’arquitectura Pinearq, amb una extensa experiència en el sector sanitari. Posteriorment, també serà l’encarregada de la direcció de les obres. L’objectiu és que els treballs estiguin finalitzats el març de 2026.

Aquesta inversió és molt important per al centre, ja que permetrà millorar l'eficiència energètica d’unes instal·lacions i tancaments amb més de 40 anys d’antiguitat i que han anat patint un deteriorament amb el pas dels anys. En aquest sentit, les obres consistiran a fer una millora dels tancaments exteriors, faran adequacions i aïllament de la coberta del centre i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

El projecte està molt avançat, de manera que s’espera poder complir amb els terminis de començar les obres el juny de 2025 i finalitzin el març de 2026. La voluntat és que les obres provoquin una afectació mínima en el funcionament i l’activitat del centre.

Una aposta pel Berguedà

Es tracta d’un projecte totalment trencador, que permetrà visualitzar externament tot el procés de transformació i canvi que està portant a terme el Departament de Salut a l’hospital des que el passat 2020, el centre va passar a ser de titularitat pública.

És una aposta del Departament de Territori (Infraestructures.cat), la Divisió d’Infraestructures de CatSalut i la Regió Sanitària Catalunya Central els quals han pres la decisió que fos el projecte del centre berguedà el beneficiari d’aquests fons, enfront altres opcions, amb l’objectiu de posar al dia els equipaments públics i responsabilitzar-se amb la lluita contra el canvi climàtic.

Fa uns mesos es va inaugurar el nou servei d’Urgències i la millora del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital de Berga, emmarcat dins d’un pla d’inversions de més de 5 milions d’euros, al mateix temps que s’està impulsant també una gran transformació digital, amb la finalitat de garantir la qualitat de l’activitat assistencial de la ciutadania del Berguedà.