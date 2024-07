Una llibreria especialitzada en flora i fauna troba el seu lloc a Sagàs

De Cardedeu a Sagàs. D’un municipi del Vallès Oriental d’uns 19.000 habitants a una petita localitat berguedana rural de poc més de 150. Aquest ha estat el canvi de vida dels propietaris de la llibreria Espai 31, que després de dotze anys regentant l’establiment a Cardedeu es van traslladar als baixos de la rectoria vella de Sant Andreu de Sagàs. Hi són des del setembre passat i deu mesos després n’estan molt contents. L’aposta era arriscada, però Pau Urgell i Sònia Vilà ho van tenir clar: «Ens agrada la natura i la tranquil·litat del món rural, i tenint en compte que participem a fires del Berguedà, Osona, el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Solsonès, vam pensar que era una bona opció anar a viure a Sagàs i establir-hi la llibreria».

És una llibreria especialitzada en flora i fauna, plantes remeieres, horticultura, món pagès, eines del camp, arquitectura rural, cuina de proximitat, oficis antics i, entre altres, turisme sostenible, cultura popular, festes i tradicions. Llibres específics d’un camp molt ampli que cada vegada genera més interès entre els lectors, segons explica a Regió7 Pau Urgell: «Són temes que funcionen molt bé i la percepció que tinc és que cada vegada interessen més. Hi ha molta gent partidària de no deixar perdre la saviesa popular, amb remeis medicinals, plantes per cuinar...». Per exemple, entre els llibres que es poden trobar a Espai 31 n’hi ha d’exclusius sobre la farigola, el romaní o el fonoll, amb informació d’aquestes plantes, propietats, curiositats o receptes. També omplen els prestatges llibres sobre ocells, flors silvestres, bolets o guies per conèixer els arbres, així com novel·les relacionades amb el món rural.

Pau Urgell, a l’entrada de la llibreria que regenta a Sagàs | MIREIA ARSO / anna costa

L’especialització d’Espai 31 li dona un valor afegit: «De llibreries tan específiques pràcticament no n’hi ha, i per això molta gent ens busca». Venen a través de la pàgina d’Internet espai31.cat, a la llibreria de Sant Andreu de Sagàs o a les fires. Són una referència per als lectors que busquen aquests temes. I també disposen d’una important secció de llibres vells: «Tenim un fons de llibres descatalogats que a vegades són difícils de trobar».

Una altra part de la llibreria està dedicada als infants, amb contes «molts seleccionats, relacionats amb la temàtica de natura i amb molt bones il·lustracions», destaca Pau Urgell, content de poder tenir oferta per a totes les edats. També es mostra satisfet de la bona resposta que ha tingut la llibreria a Sagàs: «Molta gent ve expressament, perquè en el nucli on estem només hi som nosaltres i hi ha l’església de Sant Andreu de Sagàs». Visitar l’església és un altre atractiu per als visitants: «Si ve gent interessada en veure l’església, l’obrim i li ensenyem».

Dissabte, l’església va acollir una actuació del cicle Concerts Verds. L’acte va incloure una passejada per l’entorn amb parades musicals i la presentació del llibre Sota la figuera, amb els autors Enric Larreula, David Vila Ros i Jessica Neuquelman. «Va anar molt bé, amb un centenar de persones», comenta Pau Urgell, que té la intenció de poder organitzar més sortides botàniques i presentacions de llibres.