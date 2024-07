La tempesta d'aquesta nit ha deixat vents de 60 km/h i arbres caiguts al Berguedà

El Berguedà ha estat una de les comarques centrals més afectades per la tempesta d'aigua i vent ha creuat Catalunya aquesta nit de diumenge a dilluns. El pic del temporal ha estat entre 2/4 d'1 i 2/4 de 3 de la matinada quan a l'estació meteorològica de l'AEMET de Berga s'hi ha registrat una ratxa màxima de vent de 61 km/h (2.00 h) i al Santuari de Queralt, una de 57,6 km/h. Aquesta, és la segona dada més alta de totes les detectades a la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, només superada per un cop de vent de 80,6 km/h a Portbou.

La forta ventada ha provocat la caiguda d'arbres, per exemple, a Gironella. Així ho ha informat l'alcalde de la població, David Font, a través de X. En la seva piulada explica que la tempesta ha causat "força problemes a la via pública" i que, durant aquest dilluns, s'espera anar "recuperant la normalitat de forma progressiva".

A Berga, la precipitació acumulada fins a les 7.30 h del matí era de 9 litres/m2, segons les dades de l'AEMET. Al Bages i a l'Anoia, en canvi, les precipitacions i el vent han estat menors. La ratxa més forta a Manresa ha estat de 30 km/h i hi han caigut uns 2 litres/m2. A Igualada, pràcticament no ha plogut durant la nit (0,5 mm) i el cop de vent més fort ha estat de 20 km/h.

Aquest dilluns, segons el Meteocat continuarà plovent. Protecció Civil ha activat la matinada d'aquest dilluns l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per previsió de crescudes sobtades a la conca del riu Ebre. Fins ara, les incidències s'han limitat a Balaguer, on s'han inundat dues residències geriàtriques (residència Santa Maria i residència Sant Domènec). Tanmateix, no ha calgut evacuar cap usuari.

A la Catalunya central, l'avís per intensitat de pluja és entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Les tempestes podran deixar 20 mm en 30 minuts i podran anar acompanyats localment de calamarsa i fortes ratxes de vent. L'avís alerta de perill alt al Berguedà i perill moderat al Bages, Anoia, Moianès i Solsonès.

Respecte a la temperatura, s'espera que durant aquest dilluns hi hagi un descens de les temperatures que podrien deixar les màximes en 25 graus i les mínimes en els 15.