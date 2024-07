Bagà contractarà seguretat privada arran de robatoris a quatre comerços

L’Ajuntament de Bagà contractarà seguretat privada i instal·larà càmeres de vigilància al centre de la vila arran de tres nits de robatoris que hi ha hagut les darreres setmanes. Els lladres han entrat a quatre establiments de la plaça Catalunya de Bagà. Segons ha explicat a Regió7 l’alcalde baganès, Lluís Casas, «actuarem per evitar que es repeteixin les entrades nocturnes que hi ha hagut últimament a comerços del poble». Aquests casos han generat preocupació entre els comerciants i els veïns de la zona, que han demanat més control. L’equip de govern ha volgut donar una resposta tranquil·litzadora i ja ha posat fil a l’agulla.

L’alcalde ha assegurat que s’estan fent els passos perquè els pròxims dies ja hi pugui haver personal d’una empresa de seguretat privada fent la ronda pel centre del poble a les nits. I una altra acció per evitar més robatoris serà la col·locació de càmeres de vigilància. D’aquesta manera, segons Lluís Casas, «esperem que no es tornin a repetir episodis de robatoris i que la gent de Bagà estigui més tranquil·la». A més, també s’ha demanat més control als Mossos d’Esquadra, reforçant el patrullatge. De moment, però, segons un comerciant de Bagà amb qui ha pogut parlar aquest diari «no hem notat més presència policial. Ens sentim desprotegits i estem descontents amb la manera com s’ha actuat, pensem que s’ha anat tard perquè de moment encara no hem vist més vigilància».

Aquests dies s’ha respirat nerviosisme, han estat dies tensos per als propietaris dels establiments i per als veïns en general, pendents que no es tornin a repetir robatoris a Bagà. En concret, es van produir en tres nits. La primera, van entrar a la llibreria i al bar de la plaça. La segona nit, a la mateixa llibreria i al forn de pa, a part d’intentar forçar tres locals més. I la tercera nit de robatoris, els lladres van tornar a entrar al bar i a una botiga de productes naturals. Van rebentar portes i van trencar vidres i, un cop a dins, es van endur material i diners de caixes registradores i màquines escurabutxaques. No hi va haver danys personals.

Els afectats van interposar denúncies als Mossos d’Esquadra. Els agents van acudir al lloc dels fets les nits dels successos, però segons un comerciant, «van trigar molta estona, uns 35 minuts. Aquest és un altre exemple de la sensació de desprotecció que tenim», ha remarcat.