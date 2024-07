La BdGust combina vins, gastronomia i música amb el format de l’any passat

La mostra gastronòmica i vinícola BdeGust mantindrà la franja horària de la tarda i la nit que va estrenar l’any passat i que, segons les organitzadores, «va funcionar molt bé». La cita serà aquest dissabte, 6 de juliol, a la Font del Balç, a tocar de Gironella.

La BdeGust, que arriba a la setzena edició, és bon aparador per a la difusió i promoció de vins elaborats arreu del territori i de productes alimentaris de proximitat. L’organitza l’Associació Cultural de la Font del Balç amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de Gironella. També hi col·laboren comerciants, els socis i sòcies de l’entitat i l’Ajuntament de Casserres.

En aquesta edició hi haurà sis cellers amb denominacions d’origen diferents. La DO Empordà, amb La Vinyeta. La DO Pla de Bages, amb Entrebosc, Sanmartí i Més que paraules. La DO Penedès amb Clos dels Guarans. I Thunder Wine Makers Multi DO..

Els vins es complementaran amb la cervesa artesana de l’Horta de Cal Faneca, elaborada amb llúpol ecològic d’Avià.

Pel que fa a la gastronomia, com a restaurador convidat hi haurà Cal Fuster, de Viver i Serrateix, que mostrarà propostes culinàries. I pel que fa a elaboradors, la BdeGust comptarà amb la presència del forn Cal Parra, d’Olost; la Cooperativa - Agrobotiga, de Cal Bassacs; la formatgeria La Cardiguera, d’Alpens; la Gelateria Sherbet, de Berga i Victòria Vins, de Gironella.

Els vins i la gastronomia maridaran amb l’oferta musical i lúdica. De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit amenitzarà la jornada Principia DJ. I a partir de les 10, concert amb Made in Black. A més, al llarg de la jornada hi haurà trobada de plaques de cava. I es faran tallers gratuïts per als més petits, BdeGustMenuts, a càrrec de Miceli. També hi haurà un sorteig promogut pels comerciants.

El programa de la BdeGust és un bon reclam, segons Núria Artero i Núria Garcia, dues membres de l’Associació Cultural de la Font del Balç: «És un esdeveniment molt arrelat a la comarca, que atreu els amants del vi, de productes km 0 i de la bona música. Som referència entre les mostres d’aquest àmbit».

El regidor de Promoció Econòmica de Gironella, Jordi Macià, ha afegit que gràcies a la BdeGust, «el Berguedà, tot i no ser terra vitivinícola, té la sort de poder tastar cada estiu vins de diferents DO, a més de productes gastronòmics. La mostra és un encert i, per això, des de l’Ajuntament de Gironella aplaudim l’aposta que es fa any rere any i hi col·laborem».