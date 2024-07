Els Festivals de Senderisme dels Pirineus fan parada al Berguedà

La serralada dels Pirineus és una destinació privilegiada per a la pràctica del senderisme, amb una xarxa extensa de camins senyalitzats. Els Festivals de Senderisme dels Pirineus, que enguany arriben a la seva 9a edició, tenen lloc entre maig i octubre a deu comarques diferents. Una d’aquestes és el Berguedà, que s’hi suma per cinquè any consecutiu.

Per aquest cap de setmana, 6 i 7 de juliol, s’han programat diferents rutes guiades. Es podrà fer la Ruta Minera i volta amb caiac al Llac de Tumí; una ascensió nocturna al cim de la Gallina Pelada amb un tast de formatges; la Via del Nicolau i les pintures del Palau de Pinós; una experiència de senderisme conscient al bosc de Gresolet. Aquestes quatre activitats permetran als participants descobrir els paisatges, la història i les tradicions del Berguedà. Més informació clicant aquí.

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus són una oportunitat per gaudir del patrimoni natural i cultural, contribuint a mantenir vius camins antics i a desestacionalitzar el turisme a la serralada. La iniciativa busca dinamitzar econòmicament el territori pirinenc més enllà del turisme de neu.

Els festivals ofereixen rutes guiades a peu per a tota mena de públics. A més de les caminades, els festivals inclouen activitats gastronòmiques, culturals i astronòmiques, permetent als participants descobrir la cara més autèntica i sovint desconeguda dels Pirineus.