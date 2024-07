El canvi de gespa del camp de futbol de Berga topa amb un nou entrebanc i s'atura l'adjudicació de l'obra

Nou endarreriment del canvi de gespa artificial del camp de futbol de Berga. Les obres s’havien d’adjudicar entre aquesta setmana i la que ve per tal de començar els treballs al més aviat possible, però un recurs especial de contractació ha aturat tot el procediment.

És una galleda d'aigua freda tant per l'Ajuntament de Berga, per a qui el projecte de renovació de la gespa és una prioritat, com per al club, que fa temps que reivindica l'actuació pel mal estat del terreny de joc. I l'obra no arriba. L'octubre passat el concurs va quedar desert perquè no es va presentar cap empresa i això va impedir fer les obres al desembre, tal com preveia l'equip de govern (CUP i ERC). Es va haver de tornar a licitar el projecte i es va marcar com a data d'execució dels treballs els mesos d'estiu, aprofitant l'aturada de les competicions. Aquesta previsió de disposar del camp nou el setembre serà complicat perquè no podran començar els treballs els pròxims dies, després d'un recurs presentat per l'empresa OPSA (Obras i Pavimentos Especials S.A.), perdedora del concurs.

Tenint en compte la fórmula del leasing que s'havia previst per fer front als 300.000 euros de cost en un període de quatre anys, es van presentar al concurs dues entitats bancàries, cadascuna amb la seva empresa al darrere per a l'execució de les obres. Van ser La Caixa, amb VISA (Ventas Internacionales S.A.) i BBVA, amb OPSA.

La Caixa amb VISA va guanyar el concurs i l'adjudicació s'havia de fer entre aquesta setmana i la que ve, però OPSA ha presentat un recurs al·legant que la gespa no compleix alguns dels paràmetres. Aquest recurs ha parat el procés d'adjudicació a l'espera que un tribunal, per part de la Generalitat, decideixi si s'admet o no a tràmit.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Guillem Canal, ha dit a Regió7 que des dels serveis tècnics municipals i des de l'equip redactor del projecte s'ha analitzat l'oferta i "compleix tots els requisits dels plecs i la normativa".

Mentrestant, cal esperar. "No podem fer res més, malgrat que ens sap molt greu que no pugui començar l'obra els pròxims dies. Com a govern complíem amb els terminis compromesos després del primer entrebanc de finals d'any i ens hem trobat amb aquest recurs, que és un dret de qualsevol afectat", ha comentat Guillem Canal, per a qui encara queda un bri d'esperança: "Si no s'admet el recurs, encara podria ser factible fer l'obra aquest estiu". Consicent però, "que és complicat". I si s'admet el recurs, "serà pràcticament impossible". L'admissió del recurs comportaria revocar l'adjudicació a VISA i concedir-la a l'altra empresa, que en aquest cas és OPSA, la que ha interposat el recurs.