Casserres rep un estudi per adequar l’espai verd del carrer Major

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Casserres un estudi per a l’adequació d’un espai verd de 3.000 metres quadrats del carrer Major, on hi ha una gran plataforma anomenada el Parc dels Avets, que s’utilitza ocasionalment per a actes festius i concerts a l’aire lliure.

L’estudi planteja diverses possibilitats d’intervenció en la totalitat d’aquest espai per tal de poder oferir a la ciutadania una zona d’estada, de lleure i d’activitat pròxima a un entorn urbà que, malgrat estar envoltat de natura, no disposa de zones verdes per al joc i l’esbarjo.

Les propostes es plantegen sempre des de la voluntat de mantenir el caràcter natural de l’espai i incrementant la vegetació en tots els seus estrats (arbrat, arbustives i herbàcies).

El treball analitza les gestions urbanístiques prèvies a realitzar i els costos estimats de les actuacions, que es preveu que siguin de 316.000 euros, per tal de facilitar a l’equip de govern de Casserres la presa de decisió respecte a les inversions a realitzar.