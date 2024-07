El Dia de la Cambra del Berguedà i Cardona reconeix la trajectòria dels germans Montagut i de Xavier Jané

Els germans Montagut, de l'empresa Paulig (Liven) de Berga, i Xavier Jané, de Frontmatec-Aira de Cardona, han estat guardonats amb el Premi Cambra Berguedà 2024 al reconeixement de la trajectòria empresarial. Per primer cop la Cambra de la zona ha reconegut dues trajectòries i no una, amb la idea d’exalçar el talent del Berguedà, però també el de Cardona, que forma part de la mateixa delegació de la Cambra.

Premi als germans Montagut (Paulig) / Anna Costa

Als Marita, Ignasi i Salvador Montagut se'ls ha valorat ser essencials en l'expansió de l'empresa Liven, ara integrada dins de la multinacional finlandesa Paulig. I de Xavier Jané, la Cambra ha destacat els més de 20 anys dedicats al creixement i consolidació d’una empresa que ofereix solucions automatitzades per a processos productius, Frontmatec-Aira.

Premi a Xavier Jané (Frontmatec - Aira) / Anna Costa

El Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona es va celebrar aquest dijous al vespre a Curriu Garden, a Cal Rosal, amb la presència de prop de 300 persones. L'acte va comptar amb la intervenció de presidenta de la Cambra al Berguedà, Mercè Sallés, que va remarcar la importància de la corporació per "afavorir l'emprenedoria i el creixement, sempre a disposició dels empresaris". També va aprofitar per demanar als polítics locals presents a la jornada la necessitat de l'alleujament de traves i burocràcia per part de les administracions: "Cal que sigueu catalitzador de creixement per convertir els reptes en oportunitats, i no un fre i un obstacle".

Mercè Sallés, presidenta de la Cambra al Berguedà, en la seva intervenció / Cambra de Comerç

També va intervenir Josep Santacreu, el president de la Cambra de Barcelona, que va destacar el paper que juguen les empreses en el progrés de l'economia i va posar sobre la taula "la fortalesa de les empreses catalanes" malgrat les mancances. En aquest sentit, es va referir a la falta de personal qualificat: "El 33% de les empreses es troben amb aquesta mancança, i això limita el seu creixement". Santacreu va ressaltar l'empenta empresarial del Berguedà i la importància de "reforçar el paper de la indústria" en un territori "bressol de la revolució industrial de Catalunya" que "va establir fàbriques al voltant de la llera del riu Llobregat, a les colònies". I va apuntar com un dels reptes: "Captar i retenir talent".

Ocupació, formació i talent a l'empresa

El talent va centrar la taula rodona que va incloure el Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona, moderada per Xavier Gonzàlez-Costa. Titulada Ocupació, formació i talent a l’empresa va comptar amb la intervenció de Josep Barrera, CEO de Vidmar Group; Anna Romera, directora al Berguedà de GCT Plus ETT; David Menoyo, director de Persones i Desenvolupament Organitzacional de Vera; i Ramon Serra, tutor i excoordinador de pràctiques a FEDAC Xarxa. La necessitat de donar projecció a les empreses i de disposar dels perfils professionals adequats van ser dues de les conclusions en què van coincidir David Menoyo i Josep Barrera, com a directius d'empreses. Anna Romera, com a proveïdora de treballadors a empreses de la zona, va ser contundent: “Ara mateix treballar en un departament de Recursos Humans és difícil. Les empreses tenen problemes perquè no troben el personal que necessiten”. També va ser crítica amb la reforma laboral “Està penalitzant les empreses en temes de flexibilitat". I Ramon Serra, de FEDAC Xarxa, va fer una crida a potenciar la formació dual i es va referir a l'ús de la tecnologia: "Cal utilitzar-la correctament. No vol dir que s'hagi perdut la cultura de l'esforç, però la facilitat de trobar respostes ràpides ens situa en un panorama molt diferent d'anys enrere".

Taula rodona / Anna Costa

Ponència de Genís Roca

L'expert en tecnologia digital Genís Roca va tancar l'acte amb una xerrada sobre la intel·ligència artificial aplicada al món de l’empresa, que va servir per reflexionar sobre l'impacte d'aquesta tecnologia i què han de tenir en compte professionals i empreses a l'hora d'adoptar-la als seus processos.

Ponència de Genís Roca / Anna Costa

El parlament de cloenda el va fer Sebastià Prat, alcalde d'Olvan, com a municipi amfitrió. Va fer referència als 30 anys dels incendis que el 1994 va arrasar part del Bages i el Berguedà per realçar el compromís de les persones: "La gent hi va ser". Va assenyalar l'evolució de la comarca al llarg d'aquests anys i la feina que hi ha per fer: "Com a administracions també assumim compromisos i estem treballem per tenir més sòl industrial al Berguedà".

L'acte es va tancar amb un pica-pica a peu dret, a càrrec de Les Alzines Càtering, que va servir als assistents per intercanviar experiències i crear xarxa i territori.