L'oposició de Berga demana responsabilitats al govern per "l'incompliment" de les obres al camp de futbol

El recurs que ha presentat l'empresa perdedora del concurs per canviar la gespa artificial del camp de futbol de Berga ha fet aturar el procés d'adjudicació i, per tant, endarrerir l'obra, que era previst que comencés els pròxims dies. Això demostra, segons l'oposició, "la incompetència de l'equip de govern (CUP i ERC)", coincideixen a remarcar Junts, el PSC i Berga Grup Independent (BeGI). BeGI i Junts van més enllà i demanen dimissions.

Junts ha estat contundent amb un tuit del regidor Ferran Aymerich: "Qui en sigui el responsable, que plegui. Per respecte a Berga i per respecte al club, jugadors i famílies. Prou". Així ho subscriu el cap del grup, Ramon Caballé, que en declaracions a Regió7 ha afegit que "anem un any tard i l'equip de govern segueix sense fer realitat la promesa de tirar endavant la substitució de la gespa del camp de futbol". Per a Caballé, "si s'haguessin fet bé les coses, amb més marge de temps, tot i el recurs que han presentat hi hauria hagut temps de fer les obres aquest estiu. Ara, no serà així i és una llàstima perquè és una obra molt necessària, que el club ja hi comptava i no feia el campus d'estiu, però podia començar la temporada al setembre jugant en un camp renovat. Ara ja no".

BeGI, també per mitjà d'una piulada de la portaveu Judit Vinyes a la xarxa social X (abans Twitter), ha demanat responsabilitats: "Decepció, frustració, incomprensió i sobretot incompetència per tirar qualsevol projecte que per un ajuntament normal seria un tràmit facilíssim, a l'Ajuntament de Berga és una obra faraònica. Només puc dir-vos que plegueu pel bé de Berga". Segons ha comentat a aquest diari Judit Vinyes, "vam advertir l'equip de govern que als plecs hi havia especificacions tècniques molt concretes que podrien portar problemes i que s'haurien de revisar. No ens van escoltar i van seguir endavant. I ha passat que un recurs al·lega que la gespa no compleix alguns dels paràmetres. És inadmissible", apunta.

El cap del PSC, Abel Garcia, també recorda l'advertiment i l'oferiment que va fer a l'equip de govern, com a persona que ha treballat molt temps com a responsable d'Esports a l'administració pública i és coneixedor d'aquests temes: "No van voler comptar amb mi per repassar qüestions tècniques que haurien pogut evitar aquesta aturada en el procés d'adjudicació de les obres". Per al portaveu dels socialistes, amb aquest projecte "s'ha anat tard, s'ha fet malament i a més, quedava incomplet, perquè no es contemplava actuar al camp de futbol7".