La pluja fa la guitza a una animada mostra BdeGust a la Font del Balç de Gironella

La mostra gastronòmica i vinícola BdeGust a la Font del Balç de Gironella, que vol ser un aparador per a la difusió i la promoció de vins elaborats arreu del territori i de productes alimentaris de proximitat, va celebrar, ahir, la 16a edició amb la pluja com a visitant inoportuna.

Organitzada per l’Associació Cultural de la Font del Balç amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de Gironella i la col·laboració de comerciants, socis de l’entitat i l’Ajuntament de Casserres, l’espai habilitat pels organitzadors de l’esdeveniment estava ple de gom a gom, amb la gent voltant per les parades, fins que va començar a ploure amb intensitat pels volts de les 8 del vespre.

La tempesta va durar prop d’una hora i la Font del Balç va quedar plena de bassals. Els assistents que tenien un paraigua van poder marxar ràpidament, però, la gran majoria es va haver de quedar sota d’alguna carpa fins que va parar de ploure.

Ambient a la mostra gironellenca abans de la tempesta / E.P.

Abans de l’arribada del mal temps, els assistents van poder gaudir de les diferents ofertes de vins, de cerveses i de menjar. Croissants de gustos variats, minihamburgueses, botifarres, formatges i gelats, entre d’altres.

Des de bon començament, l’espai de la Font del Balç es va omplir de gent de tota la comarca per gaudir dels productes berguedans. Les valoracions pel que fa a l’augment d’espai per seure i per prendre una copa de vi i algun plat amb tranquil·litat van ser positives. «L’any passat vaig trobar a faltar més espais per seure i aquest any valoro aquest canvi en positiu», va valorar Marta Caballero.

Una altra foto d'ambient abans que comencés a ploure / E.P.

Deu gomets i una copa

Per gaudir del Bdgust calia comprar una tira de deu gomets (10 euros) i una copa de vi que valia dos euros. A cada parada s’intercanviaven dues, tres o quatre gomets per algun producte.

Durant l’estona que la pluja va respectar l’esdeveniment gastronòmic, hi va haver música ambiental per amenitzar la jornada.

També hi havia activitats pels més petits, amb un taller en el qual podien crear un personatge estrafolari amb taps d’ampolles de vi. Cada infant va triar com guarnir el tap de suro, amb llana, xinxetes i altres materials.

En aquesta edició hi havia sis cellers amb denominacions d’origen diferents i es va mantenir la franja horària de la tarda i la nit estrenada l’any passat amb bona acceptació per part dels assistents.