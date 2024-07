El projecte 'La cultura ets tu!' promou tallers artístics d’estiu adreçats al jovent, a Berga

L’Ajuntament de Berga impulsa la iniciativa La cultura ets tu! per generar vincles, cohesionar la comunitat, promoure la diversitat cultural i garantir la inclusió en la pràctica artística. Una de les accions que es duran a terme aquest estiu s’adreça al jovent de la ciutat i consisteix en la programació de tallers artístics que es faran durant el mes de juliol, a la plaça de la Pietat. L’oferta d’activitats comptarà amb tres sessions de basket beat, rap i improvisació i beatbox. Paral·lelament, també s’estan fent tallers de ceràmica i dibuix de còmic i manga al Casal Cívic i Comunitari de Berga. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona a través de la línia d’ajuts a la Innovació en polítiques socials.

Cultura comunitària

La cultura ets tu! és un projecte que dona continuïtat a altres iniciatives implementades els últims anys com el projecte de música comunitària Superfilharmònics de l’Escola Municipal de Música de Berga (EMMB) que garanteix que l’alumnat de primària de les escoles de la ciutat tingui l’oportunitat de tocar un instrument musical; el projecte Berga en escena de l’EMM Berga, que permet a l’alumnat d’educació secundària de diversos centres endinsar-se en les arts escèniques, a través de la dansa contemporània, el teatre i la música; i el projecte CulturaMENT, que promou les activitats culturals per a persones grans amb malalties de salut mental, familiars i personal cuidador.

Rosa Rodríguez, regidora de Drets Culturals de Berga, ha destacat que “cal aquesta nova mirada per entendre que la cultura no ha de ser només un producte de consum, sinó que totes les persones hem de poder aportar i participar d’una manera activa, no només com a observadores, en les pràctiques culturals i artístiques, en processos de creació, en la governança i la presa de decisions”. La regidora ha afegit que “des de les administracions hem de continuar treballant per eliminar qualsevol barrera d’exclusió i per generar espais de pràctica i intercanvi cultural que afavoreixin la cohesió social”.

Crear vincles a través de l’art i el joc

Els tallers artístics per a joves es portaran a terme durant tres dimecres del mes de juliol, a la plaça de la Pietat, de 6 a 8 de la tarda. Totes les activitats són gratuïtes i per participar-hi caldrà inscriure’s a través de l’adreça de correu electrònic cultura@ajberga.cat o enviant un missatge de WhatsApp al telèfon 667 840 303.

La primera proposta programada serà una sessió de Basket Beat, que consisteix a fer música en grup amb pilotes de bàsquet. És una activitat educativa, col·lectiva, corporal i artística, en la qual es genera un espai de noves formes de relació social a través de dinàmiques grupals i experiències musicals. L’entitat Basket Beat dinamitzarà la sessió que es farà el dimecres 10 de juliol.

La segona proposta és un taller de rap i improvisació, a càrrec de l’escola popular itinerant Versembrant. És una iniciativa que pretén fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l’art urbà i el hip-hop. En aquesta activitat, els protagonistes no són els talleristes sinó les persones que creant i repensant el seu entorn s’autotransformen en el procés. Aquesta sessió de rap i improvisació es farà el dimecres 17 de juliol.

El músic berguedà Guillem Cardona clourà el cicle d’activitats amb un taller de beatboxing, el dimecres, 24 de juliol. Es tracta d’una modalitat musical que imita sons de percussió d’instruments utilitzant únicament la veu, la cavitat bucal, els llavis i la llengua. Cardona va participar en el SonaB de 2022, oferint un taller de creació musical a través de loops i també va actuar al festival dels vespres d’estiu de Berga, formant duet amb Mariona Puig. El músic berguedà competirà a la final de la Grand Beatbox Battle, que se celebrà el pròxim mes de novembre al Japó.