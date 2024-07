Rescaten en helicòpter una persona indisposada a les Fonts de Llobregat, a Castellar de n'Hug

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dilluns al migdia una persona que s'ha trobat indisposada mentre feia una ruta per les Fonts de Llobregat, a Castellar de n'Hug.

Els cossos d'emergències han rebut l'avís per l'incident quan faltaven pocs minuts per la 1 del migdia i s'ha activat una unitat terrestre dels Bombers i un helicòpter del grup GRAE, ja que l'afectat es trobava en un punt inaccessible per a l'ambulància.

Una vegada han localitzat la persona, l'han extret del lloc amb l'ajuda de l'helicòpter mentre el duien immobilitzat en una llitera per traslladar-lo fins al punt on els esperaven els serveis sanitaris del SEM.