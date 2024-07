Avià reviu la tradició pagesa amb la Festa del Segar i el Batre

Un volant, un esclopet i un garrot per lligar el blat. Són eines que es necessiten per segar el cereal tal com es feia anys enrere. Amb la voluntat de rememorar les feines tradicionals del camp i recordar que la mecanització ha fet perdre les antigues maneres de recol·lectar els cereals, Avià celebra cada juliol la Festa del Segar i el Batre. Es farà aquest diumenge, dia 14, amb demostracions a l’era de Santa Maria. Els protagonistes seran els segadors -gairebé una desena-, i també les persones que baten, les que acompanyen els animals propis de dècades passades i les mestresses de casa, que també tenien un paper essencial.

En total, una trentena de persones transmetran els valors de la pagesia. L’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal, ha remarcat la importància de mantenir viva aquesta festa de reproduir les velles feines del camp per no perdre un patrimoni que és senyal d’identitat: «Els segadors d’Avià que participen en la Festa del Segar i el Batre tenen entre 70 i 85 anys, però molts d’ells van acompanyats de joves, els seus nets per exemple, a qui transmeten les tècniques manuals de treballar el camp per tal que puguin sentint curiositat per aprendre’n i puguem seguir homenatjant la figura del pagès durant molts anys més». Aquesta és l’essència d’una festa que a banda de veure de prop els treballs de la sega i la batuda, permet als visitants degustar l’esmorzar dels segadors a base de pèsols negres, botifarra blanca i cansalada, així com gaudir de la mostra d’artesania i alimentació, que comptarà amb una quinzena de parades.

Les activitats de diumenge inclouran també un taller infantil, que en aquesta ocasió consistirà en la construcció d’espantaocells amb palla. L’edat recomanada per aquest taller és entre 5 i 12 anys i s’hi han apuntat una quarantena de nens i nenes.

La jornada inclourà demostració de fer punta al coixí amb la presència d’un centenar de puntaires de tot Catalunya, també es farà la tercera edició del concurs de rams de flors de bosc amb espigues i la segona edició del concurs d’Instagram, que fa una crida a penjar imatges de la festa amb l’etiqueta #FestadelSegariBatre2024.

Concurs de rams de flors de bosc amb espigues / Arxiu/Mireia Arso

La 35a edició de la Festa del Segar i el Batre comptarà també amb la participació de la coral Santa Maria d’Avià. De fet, el dia abans, dissabte a la nit, la coral ja amenitzarà el Sopar del Segador amb cançons populars. Al sopar, segons l’alcaldessa Patrocini Canal, es calcula que hi assistiran entre seixanta i setanta persones. Serà un primer tast de la festa de diumenge, que cada any, si el temps hi acompanya atrau avianesos i visitants: «És una festa molt maca, i molt apropiada també per al públic familiar», ha remarcat l’alcaldessa.