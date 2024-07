Pas ferm per obrir un restaurant a la rectoria vella de Sant Jaume de Frontanyà

L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà ha arribat a un acord amb el Bisbat de Solsona per a la cessió, en règim de lloguer, de la rectoria vella, situada al costat del monestir. La signatura del conveni permetrà al consistori rehabilitar l’edifici, que fa anys que està deshabitat i en mal estat, per destinar-lo a bar i restaurant, un servei del qual no disposa el poble.

Tot i que anys enrere hi havia dos restaurants i una fonda, la falta de relleu va deixar Sant Jaume sense res. El 2020, amb els efectes de la pandèmia de la covid, els propietaris de l’últim negoci de restauració que quedava obert van decidir avançar la jubilació i tancar. Per això, l’Ajuntament aposta per l’obertura d’un restaurant a la rectoria vella, situada al mig del poble. El següent pas és la redacció del projecte executiu previ al concurs per a l’adjudicació de les obres. L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà l’ha encarregat a l’arquitecte municipal, Josep Novellas. Tal com estableix el conveni, la redacció i proposta de rehabilitació serà presentada i acordada, de forma conjunta amb el Bisbat, per tal de garantir la plena adequació i encaix amb el conjunt monumental del monestir, qualificat de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

La previsió és disposar d’una primera proposta en els pròxims mesos, i un cop consensuat el projecte es faria l’aprovació i la publicació pertinent per a la licitació de l’obra. L’Ajuntament disposa d’un primer ajut econòmic, procedent de la Diputació de Barcelona, que permetria finançar més de la meitat del projecte. Tot i això, segons apunta l’alcalde, Manel Anselmo, s’està treballant «per buscar nous ajuts que permetin arribar a la totalitat de l’import». La inversió prevista se situa al voltant dels 300.000 euros.

La cessió de la rectoria vella es fa en règim de lloguer per un període d’entre 30 i 35 anys i la intenció és impulsar l’obertura del restaurant per recuperar la vida a Sant Jaume de Frontanyà. Un cop es disposi del projecte executiu, es posaran sobre la taula les previsions d’inici i execució de les obres i el detall del condicionament que s’hi farà. La voluntat de l’equip de govern del PSC és poder habilitar la planta baixa com a bar-restaurant i la primera planta com a habitatge. En aquest sentit, la concessió inclouria habitatge per a la parella o la família que es volgués fer càrrec del negoci. Per a Manel Anselmo, l’obertura d’un establiment de restauració en aquest espai ajudaria a dinamitzar i reactivar la vida al poble.