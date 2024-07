Olvan impulsa dinàmiques de grup i música amb pilotes de bàsquet

Acompanyar persones en risc d’exclusió social en el seu creixement personal a través de dinàmiques de grup amb pilotes de bàsquet. Ensenyar ritmes musicals fent botar les pilotes i generar noves relacions entre persones. Aquests són els reptes de l’associació Basket Beat, que des del 2009 treballa en processos educatius, socials i comunitaris per tot Catalunya. Ara, arriba al Berguedà. Olvan hi aposta amb el projecte Bots pel canvi, que impulsa l’associació Basket Beat, l’Ajuntament d’Olvan i l’escola terapèutica i educativa Valldaura.

Serà la prova pilot al Berguedà per treballar temes de salut mental des d’una mirada lúdica, cultural i esportiva. Mònica Pagerols, coordinadora d’activitats del centre Valldaura d’Olvan, ha qualificat Bots pel canvi com un programa inclusiu i comunitari «molt integrador amb la comunitat, divers i polivalent». Segons ha detallat Elena Xifre, coordinadora de Basket Beat, «ens posem en rotllana, cada participant té una pilota i amb l’excusa de fer música amb els bots, es generen situacions i diàlegs per debatre en grup. És una activitat corporal, emocional i intel·lectual». Rita Farré, també coordinadora, ha afegit que «és un projecte comunitari molt interessant per interpel·lar tota la comunitat».

Demostració de Basket Beat de Rita Farré i Elena Xifre / Anna Costa

En total es faran una trentena de sessions amb diferents col·lectius implicats, ja que no només hi participa Valldaura sinó també l’Escola d’Olvan, grups de la Gent Gran d’Olvan i Cal Rosal, usuaris de la Fundació Horitzó del Berguedà, integrants de la Taula Jove de Gironella, estudiants del mòdul d’Integració Social i de Dependència de l’Institut Guillem de Berguedà de Berga i veïns d’Olvan. A més, es faran sessions obertes a tothom en espais d’Olvan i Cal Rosal, així com exhibicions a Gironella o Berga el Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre). La cloenda del projecte Bots pel canvi serà a finals d’any amb un espectacle conjunt de totes les persones que hi hauran participat.

De moment, dimarts es va fer la primera sessió a Valldaura i va ser «molt enriquidora», ha remarcat Mònica Pagerols. Els tallers de Basket Beat s’emmarquen en les accions que impulsa l’Ajuntament d’Olvan per promoure el benestar i lluitar contra l’estigma. El regidor d’Esports i Serveis Socials d’Olvan, Santi Casacuberta, ha destacat la col·laboració que s’està fent amb l’escola terapèutica Valldaura per a la integració dels joves en activitats del poble. Mònica Pagerols corrobora que funcionen molt bé: «Són projectes d’àmbit comunitari molt interessants, amb la participació de joves de Valldaura per exemple en un taller de costura o en un hort, entre altres». Amb el projecte Basket Beat es fa un pas en la interacció de diferents col·lectius de manera integradora i participativa. El projecte l’ha finançat la Diputació de Barcelona.