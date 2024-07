Abocar deixalles a Berga tindrà una multa mínima de 200 euros

Berga augmentarà les sancions per incivisme. El ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest dijous al vespre, per unanimitat de tots els grups, la nova ordenança de civisme i convivència ciutadana. Ara, estarà trenta dies a exposició pública per a al·legacions.

L'ordenança que s'aplica fins ara es va redactar el 2008 amb actualitzacions el 2013, però actualment havia quedat desfasada en alguns aspectes. Per exemple, al llarg d'aquests 16 anys s'ha implantat la recollida d'escombraries porta a porta i això ha generat problemes sobretot al barri vell, amb bosses de deixalles on no toca i quan no toca. Ara, es multarà els responsables d'aquests abocaments si els agents de la Policia Local detecten qui són. Tot i que serà una infracció lleu, les sancions tipificades com a lleus s'endureixen. A més, en cas de reincidència augmenta de grau. Quan s'apliqui la nova ordenança la multa mínima ja no seran 30 euros sinó 200. En aquest sentit, les multes per infraccions lleus aniran dels 200 euros als 750 euros. Les greus aniran de 751 euros a 1.500. I les molt greus, de 1501 euros a 3.000.

L'encariment de les multes "no acabarà amb l'incivisme i les males praxis d'una minoria de la població, però és una eina que hi ha ajuda", ha remarcat l'alcalde de Berga. Per això, ha afegit, "també és important muscular el cos de policia, que és qui ha de fer complir l'ordenança". Ivan Sànchez ha recordat que s'estan convocant noves places d'agents per reforçar la Policia Local de Berga, que compta amb 24 efectius.

Exemples d'infraccions

Lleus (de 200 a 750 euros). Entre les infraccions considerades lleus hi ha per exemple, a part d'abocar deixalles, enganxar xiclets en espais de la via pública, canviar l'oli del cotxe al carrer o no recollir els excrements el gos a la via pública, en zones verdes i en espais naturals com ara la drecera de Queralt.

Greus (de 751 euros a 1.500). Es qualifiquen d'infraccions greus encendre foc sense autorització, l'abandonament d'animals o les conductes no respectuoses amb els agents de l’autoritat, entre altres.

Molt greus (de 1501 euros a 3.000). La normativa apunta com a conducta molt greu actuacions com per exemple la pràctica de juguesques que impliquin apostes amb diners o fer pintades en parets d'edificis catalogats o protegits.

L'oposició demana que s'actuï

Els partits a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, Junts, PSC i BeGI, han coincidit que la nova ordenança de civisme "era molt necessària", i han aplaudit que "finalment" s'hagi aprovat, ja que segons Ferran Aymerich (Junts) "l'incivisme a Berga és creixent". D'altra banda, l'oposició ha demanat que la normativa s'apliqui: "Si tenim l'eina, executem-la", ha remarcat Abel Garcia (PSC). I Judit Vinyes (BeGI) ha posat èmfasi en el compliment de l'ordenança per lluitar contra els infractors, "sobretot els que aboquen residus al carrer".