L'oposició de Berga demana la dimissió del regidor d'Esports per l'endarreriment del canvi de gespa del camp de futbol

Els tres grups a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, Junts, PSC i Berga Grup Independent (BeGI), han fet front comú i han demanat al ple d'aquest dijous la dimissió del regidor d'Esports, Guillem Canal (CUP), arran de l'aturada en el procés d'adjudicació del canvi de la gespa artificial del camp de futbol. Recordem que la interposició d'un recurs especial de contractació ha fet aturar el procediment d'unes obres que havien de començar aquest juliol, després que l'octubre passat el concurs quedés desert i l'actuació que es volia executar el desembre s'ajornés per no afectar les competicions. De fet, ja s'acumulava un retard, perquè el primer compromís de l'equip de govern (CUP i ERC) era poder licitar i executar les obres l'estiu passat.

Amb aquest context, Junts, tal com ja va avançar aquest diari, ha demanat la dimissió del regidor Canal, amb un prec contundent del portaveu de Junts, Ramon Caballé: "Per respecte a la ciutat i als més de 350 jugadors que té el CE Berga, s'han d'assumir responsabilitats. Li demanem al regidor Guillem Canal que faci un pas al costat perquè no se n'ha sortit". I, dirigint-se al regidor, ha afegit: "Tres endarreriments és un fet prou gros perquè algú entomi aquesta responsabilitat, sigui vostè o no. Un 3 a 0 és una clara derrota".

El regidor cupaire, Guillem Canal, s'ha defensat de les acusacions: "Des de les àrees d'Esports, Contractació i Serveis de l'Ajuntament de Berga complíem amb els terminis per poder fer la renovació de la gespa del camp, però el contratemps del recurs ens ha fet suspendre temporalment la licitació, a l'espera que el tribunal de la Generalitat resolgui si admet el recurs a tràmit o no". Mentre no hi hagi posicionament, no es planteja deixar la regidoria: "Si finalment s'admet el recurs a tràmit i es posen en qüestió els informes podrem parlar de responsabilitats, però ara estem en un impàs que esperem que es resolgui favorablement".

Guillem Canal ha lamentat que no s'hagin pogut començar les obres i ha recordat que s'han demanat disculpes al club, als jugadors i a les famílies, tenint present que "hi ha lliure competència i qualsevol persona o empresa té dret a presentar recurs".

El PSC s'ha sumat a la petició de Junts. El líder dels socialistes, Abel Garcia, ha dit que demana la dimissió "perquè amb el tema de la gespa del camp de futbol ens han pres el pèl". Ha exposat que si el govern s'hagués deixat aconsellar a l'hora de redactar els plecs "no estaríem on estem i hauríem avançat més de pressa".

Guillem Canal ha respost a Abel Garcia amb aquestes paraules: "No se'm pot dir que no he escoltat, perquè hem tingut en compte moltes recomanacions. I, d'altra banda, els informes ens diuen que la gespa del proveïdor que ha guanyat el concurs compleix amb els paràmetres establerts".

BeGI també ha demanat la dimissió del regidor Guillem Canal: "Estem decebuts. Deixem de fer falses promeses", ha assenyalat el regidor Lluís Minoves.