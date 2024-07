El PSC de Berga demana, amb dues mocions, millores als parcs infantils i crear-ne d'inclusius

El ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga ha d'aprovar o rebutjar dues mocions que presenta el PSC. Una reclama la millora dels parcs infantils de la ciutat i l'altra, crear-ne d'inclusius.

Millora dels parcs infantils

Els socialistes exposen que els parcs infantils necessiten intervencions, i per això la moció demana l'elaboració d'un pla de millores als parcs infantils de Berga (el parc de l'Avinguda del Canal Industrial, el de la Serra de Casampons, Santa Eulàlia (2), Font del Ros, carrer Gósol, carrer Pietat, carretera Sant Fruitós, parc dels Soldats, passeig de la Pau, parc del Lledó, Rasa dels Molins, plaça Europa, passeig dels Abeuradors i passeig de la Indústria (2)). Apunten que a tots aquests parcs cal millorar-ne els equipaments i adaptar-los a les necessitats dels infants. "És necessari establir una política de manteniment i actualització constant, ja que aquests espais són destinats als més petits i requereixen una protecció especial tant a nivell de seguretat com higiene", assegura el PSC a la moció. El text també detalla que les principals actuacions que cal planificar inclouen millores i reparacions en el paviment, en els elements de joc i en les tanques perimetrals. Per tant, el grup municipal del PSC proposa "elaborar un pla d'actuacions per a les millores als parcs infantils de Berga, incloent-hi una planificació temporal per a les accions necessàries per modernitzar i millorar la seguretat dels espais".

Creació de parcs inclusius

El PSC també reclama la necessitat de comptar amb parcs infantils inclusius per "garantir el dret de tots els infants, independentment de les seves habilitats o capacitats, de participar plenament en activitats recreatives". Els socialistes defensen el dret d'oportunitats de tots els nens i nenes, ja que "el joc és fonamental per al desenvolupament integral dels nens. No només contribueix al desenvolupament físic, sinó que també promou habilitats socials, emocionals i cognitives". El text de la moció argumenta que els parcs inclusius "fomenten el respecte i l'acceptació de les diferències des d'una edat primerenca i contribueixen a la participació social dels nens amb capacitats diverses, amb l'oportunitat d'interactuar amb els companys" i que el joc és una eina clau per a l'aprenentatge i l'adquisició d'habilitats: "Contribueix al desenvolupament físic, cognitiu, emocional i social dels infants, que per mitjà del joc desenvolupen habilitats motores i aprenen a interactuar amb els altres i els fomenta la creativitat i la imaginació".

La moció també remarca la importància de crear parcs inclusius accessibles: "dissenyar-los amb instal·lacions i rutes accessibles per a cadires de rodes, caminadors o altres ajuts de mobilitat, com el bastó pels infants amb ceguesa. Això inclou superfícies de joc que siguin fàcils de transitar, rampes d'accés i passadissos amples. A més de punts de referència pels infants amb dificultats de visió".

Per al PSC, els parcs infantils inclusius contribueixen a construir societats més justes i igualitàries i "atès que actualment Berga no en té cap de veritablement inclusiu, proposem que dins d'aquesta legislatura es faci la transformació de com a mínim un dels actuals parcs infantils". També reclamen "impulsar un pla d'actualització i, si s'escau, implementació de nous parcs infantils inclusius en tots els barris de Berga".