La contracrònica del ple de Berga: «Aquest partit l’hem perdut per 3 a 0 i la culpa és de l’àrbitre»

L’Eurocopa de futbol és aquella competició maldada per molts i seguida per tants per televisió. Potser sota aquesta influència futbolera el ple de dijous a l’Ajuntament de Berga va discórrer farcit de símils d’aquest esport. I alguns regidors-jugadors van practicar al temps de descompte força joc brut i entrades per darrera. Una pena.

La tensió va començar precisament pels problemes al camp del CE Berga i els 350 jugadors del club. Esperen un inajornable canvi de gespa artificial. Anunciat tres vegades i en altres tres ocasions ajornat. L’últim obstacle (de moment) és un recurs de l’empresa perdedora del concurs. Raons indesxifrables pels neòfits respecte de la gestió pública ineficaç l’han dipositat a la carpeta grossa dels pendents

«Aquest partit l’hem perdut per 3 a 0 i la culpa és de l’àrbitre». Així li va etzibar Ramon Caballé, líder de Junts, al regidor d’Esports, Guillem Canal. I li va demanar la seva immediata renúncia. L’assenyalat va desplegar el joc habitual d’un regidor-defensa desbordat: xutar pilotes lluny de l’àrea en forma d’excuses i justificacions exculpatòries. L’edil de la CUP les llençava totes a l’esquerra menys una. La va jugar per la dreta defensant la lliure competència del mercat. Va ser al principi de la pròrroga. En el format d’un plenari és la secció de precs i preguntes. I la pluja de pilotes a l’olla d’un desbordat govern es va intensificar quan el socialista Abel Garcia es va afegir a la petició de dimissió. Alterar a Canal amb la seva contundent vehemència el va fer sortir del seu lloc al camp. Potser per això, la tercera onada dimissionària per part de Berga Grup Independent (BeGI) va ser amb una pilota tova en veure’l aclaparat pel joc intens de tota l’oposició. La verda herba artificial ni hi era ni se l’esperava a la sala de les poltrones de vellut de roig intens. Abans s’havia passat monòtonament pels habituals punts fins a arribar als minuts finals durs i deslluïts per alguna batussa i diversos despropòsits.

El director d’aquest diari m’havia reptat fa uns dies: «Faries una crònica dels plens berguedans de quatre hores?». Òbviament la meva resposta va ser afirmativa. Tractaré d’apropar-me al nivell de les del mestre Xavier Domènech sobre els de Manresa. Tediosos els uns i els altres. Fins avui. Les estones insípides van ser per debatre sobre l’aprovació dels pagaments no previstos habituals (els polèmics REC), el penúltim tràmit per convertir l’antiga discoteca Menfis en un tanatori amb incineradora, l’ordenança cívica per sancionar als incívics, l’eterna tramitació pel contracte per la neteja viària o les accions de manteniment pels parcs infantils. Tots aquests temes essencials quedaran fora d’aquestes línies perquè després d’una pròrroga intensa van arribar els penals rigorosos. Dues regidores, una de l’oposició i una de l’equip de govern, es va enfrontar entre retrets i morros sobre un tema menor (al meu criteri) com una festa local amb rucs i galledes d’aigua, Els Elois. Judit Vinyes, líder d’un dels grups fora del govern (BeGI), va generar, a més a més, una irada intervenció de la secretària municipal, molesta i alliçonant als electes com si fossin alumnes de secundària.

Calfreds al cos dels assistents. Tot i la calor ambiental, escalfada pels minuts brossa (els que es juguen quan el resultat ja no és important) la sala tenia el clima gèlid d’un bar de Hèlsinki a mitjans de gener. L’aire condicionat refredava el cos i algunes intervencions van gelar ànimes. Política glaçada una nit de juliol. Increïble, vergonyós i cert.

Fins i tot els partits de futbol dolents s’acaben amb l’elecció dels jugadors (regidors en aquest cas) destacats. La MVP va ser Queralt Sales, regidora de Junts. És mereix el premi per les seves virtuts, ben escasses en política local: dicció impecable i claredat argumental. El LVP (pitjor regidor de la sessió) és per Guillem Canal, responsable de les carpetes esportives. Si la majoria absoluta dels electes li van mostrar el camí cap als vestidors, el guardó negatiu d’aquest mes és per a ell.