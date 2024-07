Saldes estrena el Meta-Park, una ruta per descobrir la fauna pirinenca a través de la realitat virtual

Observar de ben a prop fins a dotze espècies de fauna autòctona que habiten als boscos del Pirineu i Prepirineu, per mitjà de la tecnologia que ofereix la realitat virtual. Alguns dels exemplars són el cérvol, l’esquirol, el gall fer, l’isard, la guineu, l’ermini o el cabirol. Aquesta és l’experiència que es pot gaudir al Meta-Park Pedraforca, un espai que ha obert al públic a la zona del Parc de Palomera, al municipi de Saldes.

"És un dia important per a Saldes, perquè estrenem un projecte totalment innovador, el primer d’aquestes característiques a Europa", ha assegurat l’alcaldessa, Dolors Jiménez. Ha remarcat que és una "oportunitat meravellosa per a poder conèixer els animals dins el seu hàbitat". A més, "es tracta d’una experiència 100% respectuosa i sostenible amb el medi ambient".

L’activitat, que s’adreça a tota mena de públics, ressegueix un recorregut senyalitzat pel mig del bosc de 2 quilòmetres. Al llarg d’aquest itinerari, els visitants es van trobant els diferents animals virtuals. Simultàniament, poden sentir els sons de cada espècie i escoltar una explicació detallada de cada exemplar. A més, hi ha la possibilitat de fer-se fotografies amb els animals.

Grup de visitants provant l'experiència, aquest divendres en la jornada de portes obertes / Axel Lapuerta

"El projecte serà evolutiu i anirà progressant a mesura que vagi avançant la tecnologia", assenyala Xavi Fanlo, d’Altitud Extrem, empresa que gestiona el Parc de Palomera. Fanlo ha exposat que aquesta iniciativa servirà, també, per desestacionalitzar el turisme, concentrat sobretot durant els mesos d’estiu. Amb aquesta finalitat, precisen que l’activitat estarà disponible els 365 dies de l’any.

Aplicació disponible per a telèfons intel·ligents i tauletes

L’experiència comença quan l’usuari es descarrega l’aplicació (Meta Park Trails Pedraforca) al seu mòbil intel·ligent o tauleta. Des de Meta-Park Pedraforca recomanen que la baixada es faci prèviament des de casa, per tal d’evitar problemes amb la cobertura de l’entorn, que és baixa.

Seguidament, i un cop s’hagi efectuat el pagament de l’activitat, el visitant rep un codi que ha d’introduir un cop estigui a punt d’iniciar el recorregut. Llavors, disposarà de 12 hores per gaudir de l’aventura al ritme que desitgi.

David González, el CEO de Meta-Park, empresa responsable del projecte, ha apuntat que l’experiència ofereix, a més del gaudi, una "important part educativa i pedagògica". També ha explicat que s’ha escollit la fauna més representativa de la zona i que darrere de cada animal virtual hi ha una feina d’un mes de dedicació.

‘Dimension’, l’experiència inclusiva

Com a complement, Meta-Park Pedraforca ofereix una alternativa per a les persones amb mobilitat reduïda que no els és possible fer la ruta. D’aquesta manera, han habilitat una experiència de realitat augmentada on es recrea virtualment un entorn boscós, a través d’unes ulleres, a la mateixa esplanada del pàrquing del parc.

“És una passada, sorprèn molt. He pogut veure tota mena d’animals de bosc: des d’un porc senglar fins a un gall fer", ha expressat una de les usuàries que aquest divendres ha provat l'experiència, durant la jornada de portes obertes.

Projecte compromès amb el benestar animal

El programa FAADA (Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals), s’ha sumat al projecte Meta-Park Pedraforca. Aquesta entitat lluita per assessorar sobre la protecció animal, vetllar pel compliment de les normatives i fomentar l'empatia envers els animals.

En paral·lel, biòlegs i veterinaris han participat en els treballs, que també han comptat amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’hora d’elaborar el vessant pedagògic i divulgatiu de la iniciativa.

Pel que fa al finançament, el projecte té una inversió d'uns 30.000 euros, que assumeixen a parts iguals l’Ajuntament de Saldes i Altitud Extrem.