Unes 500 persones passen per la tercera edició de l’Escola de Salut de Berga

L'equip d’atenció primària Berga Centre ha organitzat el primer semestre de l'any un cicle de 9 xerrades gratuïtes dins del programa de la tercera Escola de Salut de Berga, en col·laboració amb l’ajuntament i per via del Casal Cívic i Comunitari de la ciutat. El cicle, amb èxit de participació, ha acollit unes 500 persones (amb una mitjana de 60 assistents per ponència), fet que ha motivat l’equip de salut comunitària del CAP a preparar una nova edició per al setembre.

Els temes que s’han tractat són la salut prostàtica, la incontinència, les infeccions urinàries, els programes d'atenció domiciliària, la sèrie Coneix la teva esquena, la declaració de voluntats anticipades, la menopausa i el dol. Han conduït les sessions professionals del CAP amb perfils diferents, com ara metgesses de família, llevadores, infermeres, fisioterapeutes, referents de benestar emocional i comunitari (RBEC) i dietistes-nutricionistes.

La iniciativa de l’Escola de Salut de Berga ha anat creixent. «Va néixer al principi de 2023 amb una programació més reduïda i un volum d’assistència ciutadana moderat. Avui dia, però, podem dir que l’última edició ha tingut força impacte, tant per la participació de la gent com per la varietat de perfils professionals i temàtics que hi hem pogut incloure», expliquen Aitor Cañadas i Teresa Terricabres, respectivament el RBEC i la fisioterapeuta del CAP de Berga.

Noves edicions

Amb l’objectiu que l’educació en salut arribi cada cop a més població amb activitats comunitàries impulsades pel CAP, el 18 de setembre es donarà el tret de sortida a la quarta edició de l'Escola de Salut de Berga. Es posarà sobre la taula la higiene bucodental (18/09), el càncer de còlon (25/09), l'alimentació infantil (9/10), l'Alzheimer (23/10), la diabetis (13/11), les estratègies per tenir cura del cuidador (27/11) i les malalties respiratòries infantils (11/12, coincidint amb La Marató).

D'altra banda, el 26 de setembre també s'inaugurarà l'Escola de Salut d'Avià, que pertany a l'Àrea Bàsica de Salut de Berga, amb sessions programades per a l'últim dijous de cada mes, de setembre a desembre. Es parlarà d'insomni, dolor agut i dolor crònic, de com s’aprenen a llegir etiquetes i de l'aplicació La Meva Salut. Aquesta nova iniciativa s'organitzarà al Casal de Gent Gran del poble.

No cal inscripció prèvia per assistir a les activitats.