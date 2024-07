Avià reviu la Festa del Segar i el Batre com una mostra etnogràfica

Lluny de les xifres i les estadístiques de l’economia que el sector primari intenta fer sostenibles a pesar dels costos de producció, la sequera i el difícil relleu generacional, el pla de Santa Maria d’Avià va reviure el vessant més etnogràfic de la feina del camp amb la Festa del Segar i el Batre.

La celebració, ja sense la sequera persistent al damunt dels últims anys, es va tornar a reivindicar com un aparador del que havia estat històricament en aquest país el contacte amb la terra i el seu cultiu com a sistema de subsistència familiar i comunitari. La clau de la festa es va centrar en la demostració per part dels antics segadors, ja avis, d’unes tècniques manuals de recol·lecta i manipulació dels camps que en un segle ha passat de ser una rutina diària a material de museu.

En aquest escenari de record amb calor, barrets de palla, pols, cavalls de treball i tragí a tot el pla, una trentena de padrins del poble van mostrar la seva maquinària ancestral. La festa, organitzada per la Colla de Segadors, conjuntament amb l’Ateneu i l’Ajuntament d’Avià, ha arribat aquest any a la 35a edició amb el repte sobre la taula de garantir el relleu de les noves generacions. Una de les estratègies per aconseguir-ho és revestir la festa de nous elements, més vinculats als joves d’avui com ara un concurs de fotografia a Instagram o un taller infantil de construcció d’un espantaocells de palla.

L’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal, va valorar molt satisfactòriament aquesta nova edició en tant que va aplegar molta gent del poble, però també de la resta de la comarca i de turistes que són als càmpings de la zona, per la qual cosa la festa esdevé també un aparador del territori en el turisme cultural, segons va apuntar. Al taller infantil hi van participar 53 infants i al concurs de rams de flors s’hi van presentar disset participants.