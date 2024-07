El projecte del nou tanatori i crematori de Berga espera ara el vistiplau d'Urbanisme

Berga encara la recta final per poder iniciar les obres a l’antiga discoteca Menfis i reconvertir l’edifici en un tanatori i crematori. Aquesta és la voluntat de la Funerària Ferran de Berga, que fa anys que es resolguin tots els tràmits administratius. Ara, s’ha fet un pas més. Al ple de dijous es va fer l’aprovació provisional de Modificació puntual del POUM de Berga, i mitjançant aquesta, es defineix l’ordenació precisa de l’àmbit i es delimita un polígon d’actuació urbanística per dur a terme la gestió urbanística necessària (projecte de reparcel·lació i urbanització de tramitació municipal).

Ara, cal esperar l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central del document presentat. A partir d’aquí, el recorregut de la llicència d’obres dependrà de la propietat i l’Ajuntament, amb el desenvolupament del Pla d’Actuació Urbanística PAU-A09 aprovat en la modificació puntual. La Funerària Ferran, que són titulars dels terrenys i que volen traslladar els serveis que actualment presten en un edifici a la carretera de Ribes. El nou tanatori serà molt més ampli, amb sales de vetlla, sala per a cerimònies laiques i també amb crematori per incinerar difunts, fet que permetrà a les famílies que volen aquest servei no haver-se de desplaçar fora de la comarca.

Amb el nou projecte, l’edifici de l’antic Menfis, característic per la forma piramidal, anirà tot a terra i se’n construirà un de completament nou. El projecte transformarà tot l’espai, amb nou vial per regular la mobilitat, aparcament i zona verda. La modificació urbanística defineix tot l’aprofitament de la zona, on exclusivament es construirà la nova Funerària Ferran. Una nova ubicació del tanatori de Berga que no serà realitat fins d’aquí a uns anys, però permetrà donar vida a l’antiga discoteca Menfis, on des de fa anys hi ha un edifici abandonat i en ruïnes, que s’ha convertit en un espai degradat i ple de deixalles.

Modificació puntual del POUM de Berga a l’àmbit de l'antiga AUP 25

Al ple de dijous també es va fer l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Berga a l’àmbit de l'antiga AUP 25 , a petició de l’empresa Ballús SA i un particular. En aquest sentit, es pretén resoldre les discrepàncies entre la normativa urbanística i la documentació gràfica del POUM de Berga i la documentació escrita i gràfica de l’Estudi de Detall de l’AUP-25 que continuen vigents i són d’aplicació a l’àmbit de l’AUP-25 de conformitat amb l’article 126. 2 de la normativa urbanística del POUM. Aquestes discrepàncies es concreten, en la modificació puntual en tràmit, en dos aspectes:

1. La normativa del POUM (article 126.4) estableix com a ús global l’ús Terciari sense concretar els usos específics admesos. D’altra banda, la normativa de l’estudi de detall preveu els usos residencial (CATEGORIA D), comercial terciari i industrial amb les categories B) C) D) La manca de concreció dels usos de la normativa del POUM suposa que usos admesos a l’estudi de detall quedin exclosos.

2. La documentació gràfica del POUM (plànol d’ordenació 9.7) es contradiu amb els plànols de l’estudi de detall de l’AUP-25 en la qualificació d’un espai situat entre el carrer Tossalet de les Forques, la carretera de Sant Fruitós i la parcel·la de la carretera de Sant Fruitós, 57 que el PO UM qualifica de sistema d’espais lliures i l’estudi de detall com a zona d’ús terciari.

A part del govern (CUP i ERC), l’oposició també hi va votar a favor, però va aprofitar per demanar celeritat en temes urbanístics: «hi ha massa lentitud a l’hora d’atorgar llicències, caldria redefinir l’estructura de l’àrea perquè la ciutadania no hagi d’esperar tant», va apuntar el portaveu de Junts, Ramon Caballé. En aquest sentit, Lluís Minoves, regidor de BeGI, va reclamar «la mateixa celeritat de l’Ajuntament per a tothom que presenti de modificacions puntuals del POUM, ja que en aquest la primera discrepància presentada per l’empresa Ballú, SA nomes han trigat un mes a resoldre-la (maig 2024), i en la segona discrepància proposada per un particular l’han fet esperar tres anys (2021)». Ariadna Herrada, regidora del PSC, va demanar a l’equip de govern reactivar la comissió d’urbanisme perquè «sigui un òrgan actiu i que puguem ser partícips de les modificacions urbanístiques que s’han de fer a la ciutat».