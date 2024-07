Sandra Subirana relleva Jordina Serrano a Berga Comercial

L’associació empresarial Berga Comercial ha canviat de presidència. Segons ha informat el mateix ens, el passat 11 de juliol, es va celebrar l’assemblea general de socis de l’entitat amb el canvi d’aquest càrrec sobre la taula després del darrer any del mandat de la junta presidida per la Jordina Serrano. Així, confirmat el canvi, ara la nova junta serà presidida per Sandra Subirana, de l’establiment comercial Velo Berga. El relleu no suposa un trencament en l’equip dirigent de l’entitat ni en la seva filosofia, ja que la resta de junta queda amb la mateixa configuració de persones que hi va entrar l’any passat, la qual tenia l’objectiu de «representar tots els sectors comercials de la ciutat», segons han apuntat des de l’entitat. Així, fins ara l’entitat estava presidida per Núria Romero, presidenta en funcions i actual secretària de l’entitat, atès que Jordina Serrano, va haver de plegar el dia deu de maig per incompetència laboral i el càrrec. Des de la junta de Berga Comercial han apuntat que «així doncs esperem continuar treballant en la línia que ens ha portat a ser un referent en el comerç de casa nostre i ajudar en tot el possible amb el comerç de proximitat de la nostra ciutat». La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Berga compta amb més de 150 establiments associats, per la qual cosa l’entitat representa una gran quantitat d’establiments i negocis de totes les tipologies; des dels seus inicis, la UBIC ha treballat per promoure el conjunt del comerç de municipi, tal com es presenta la mateixa entitat a través dels seus canals oficials. n