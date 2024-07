Puig-reig fa més eficient la xarxa d’aigua renovant-la i digitalitzant-la

L’Ajuntament de Puig-reig executarà un projecte de millora de la xarxa potable del municipi que inclourà la digitalització dels comptadors i la renovació dels materials per tal d’aconseguir una gestió més eficient del servei. El municipi, amb realitat territorial que l’obliga a tenir més de 30 quilòmetres de canonades per a 4.400 veïns, set colònies industrials i l’únic abastament del riu, té sobre la taula un projecte ambiciós a mitjà termini per fer més eficient el servei.

El consistori ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona de 540.000 euros amb els quals portarà a terme un projecte de renovació dels elements en mal estat, la sectorització de nous trams i la digitalització dels comptadors, segons ha explicat el mateix consistori. L’ajuda rebuda permetrà l’equip de govern continuar les actuacions dutes ja a terme sobre la xarxa d’abastament d’aigua potable, tal com ha explicat: "l’ens supramunicipal ha subvencionat a l’Ajuntament de Puig-reig amb 540.000 euros del programa sectorial de millora de les xarxes d’abastament d’aigua per continuar amb les actuacions iniciades ja anteriorment". En aquesta línia, des del consistori han remarcat que "l’ajut permetrà continuar amb la modernització de la xarxa municipal d’aigües i la millora del rendiment amb l’objectiu de disposar d’una xarxa més eficient i aconseguir un estalvi significatiu d’aigua potable que en garanteixi el subministrament en el futur". En aquesta línia, entre les actuacions previstes, el projecte inclourà la renovació d’elements de la xarxa que estiguin en mal estat per evitar pèrdues i l’ampliació de la sectorització amb la instal·lació d’elements d’automatització i de nous comptadors digitals.

L’alcaldessa, Eva Serra, ha explicat que "l’esforç que ha de fer Puig-reig pel que fa a l’eficiència del servei d’abastament d’aigua ha de ser molt gran; tenim un volum de canonades molt important i, atesa la situació en la qual estem, i nosaltres hem estat un dels cinc municipis de la comarca amb una pitjor situació d’emergència per la sequera, hem de continuar millorant l’eficiència de la xarxa". Aquesta millora ha de passar, necessàriament, per "establir noves fases de sectorialització i, alhora, digitalitzar el màxim nombre de comptadors i la progressiva substitució de les canonades de fibrociment, una inversió que serà molt cara". Actualment Puig-reig té instal·lat un centenar de comptadors digitals, que són "molt pocs" segons ha apuntat la mateixa alcaldessa. Per aquest motiu, amb la nova fase d’obres el consistori mirarà d’instal·lar-ne el màxim possible. Això permetrà l’Ajuntament saber exactament el consum de cada consumidor i detectar millor les possibles fuites. Serra ha remarcat que la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua és un projecte de gran magnitud del municipi en el qual encara s’hi haurà de treballar anys: "hem de fer totes aquelles actuacions que ens garanteixin que la xarxa d’aigua és eficient, tant sectorialitzant com digitalitzant per tenir controlats els consums i les fuites".