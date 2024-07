Bagà torna les Festes de la Baronia als orígens centrant-les en el teatre

L’Ajuntament de Bagà i l’Associació Medieval del municipi han renovat les Festes de la Baronia de Pinós per tornar-les a l’essència del seu origen posant molt més èmfasi en les representacions teatrals adaptades als documents històrics.

La renovació de les festes, que se celebraran aquest cap de setmana del 20 i 21 de juliol, posaran en escena la concentració més gran de grups de representació teatral del país, amb disset grups de recreació amb més de 120 figurants i un nucli antic recreat a l’època de la Baronia amb escenificacions d’artesans i oficis i visites guiades. La intenció de l’Ajuntament és desvincular-se del terme «medieval» amb el qual s’han etiquetat moltes fires al país que no tenen l’essència de la de Bagà pel seu veritable caràcter original. La primera de les mesures del consistori ha estat redoblar l’aposta econòmica per a l’organització, amb un pressupost directe de 16.000 euros, una xifra que suposa aproximadament el 60% més que l’any passat. En la línia de renovar les festes, la zona de parades d’alimentació s’instal·larà fora del recinte estrictament antic, al carrer Raval.

L’Ajuntament ha presentat la reformulació de les Festes de la Baronia de Pinós en un acte amb l’alcalde, Lluís Casas, la regidora amb atribucions especials de Patrimoni i responsable de les festes, Ester Berenguer, i Josep Ureña, de l’entitat cultural. L’alcalde ha explicat que «hem fet un gran esforç per reactivar les Festes després de la versió sintetitzada de l’any passat. Amb ajuda de les entitats i la regidora, recuperem l’essència de les Festes de la Baronia de Pinós amb també un programa molt potent». L’alcalde va posar l’accent en la Mostra d’Artesania i Oficis Tradicionals, la Trobada de Grups de Recreació Històrica, els quals passaran tot el cap de setmana vivint als campaments instal·lats al poble, i el Mercat de la Baronia, amb diversos sectors de productes. Casas ha apuntat que aquesta edició suposarà «un punt de retorn a aquelles festes tan importants que s’havien fet ja fa uns quants anys a la vila». Per la seva banda, Josep Ureña ha argumentat que l’antiga Setmana Medieval va resultar una derivació en el temps de la unió del primer mercat, que es va organitzar l’any 93 sent el segon de Catalunya, i la representació posterior del Rescat de les cent donzelles, que finalment es va deixar de fer. Ureña ha emfatitzat que «el que volem ara és fer una cosa nova, diferent, sense perdre l’essència». Ester Berenguer va remarcar que «avui en dia el terme medieval ja no crida l’atenció perquè n’hi ha per tot arreu... En canvi, el nostre entorn és el nostre fort; el que farem és convertir el nucli antic en un gran teatre, tot passarà aquí dins». Les festes estrenen un recorregut guiat pels oficis i recupera l’entorn gastronòmic.

De moment les festes se celebraran aquest durant un cap de setmana, però la intenció del consistori és ampliar-la a una setmana a partir de la pròxima edició conservant el format nou centrat més en les representacions teatrals que no pas en el mercat.