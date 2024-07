Gironella incorpora l’Esclatada com a acte d’inici de la Festa Major

Lluís Vall, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Gironella, ha presentat el cartell i els actes de les festes de Sant Roc, que se celebraran del 14 al 20 d’agost, acompanyat de l'alcalde de la Vila, David Font i també de diversos treballadors municipals i d'empreses que fan possible la realització de la festa. La cultura popular és l’eix del cartell d’enguany, amb el Lleó de Gironella, el Pubillatge, els Gegants de Gironella, Sant Roc, els Cascavells, l’Almorratxa i l’Esbart Sant Jordi com a protagonistes, membres dels quals també han assistit a la roda de premsa.

La cultura popular serà present als actes, amb una de les novetats d’enguany amb l'ESCLATADA, l'esclatada tal i com diu el seu nom vol ser l'inici de les festes, vol ser un esclat de festa i el que es pretén es que es pugui gaudir de tota la imatgeria, danses i música de manera més informal i no tan protocol·lària. l'Esclatada se celebrarà el dijous 15 a les vuit del vespre, quan els Gegants, el Lleó, els Cascavells, el Pubillatge faran la seva sortida de l’Espai Santa Eulàlia acompanyats de l’Òliva i els Gegants de Navàs. Seguidament es farà un sopar popular, i en acabar, començarà la cercavila pel Nucli Històric. El punt i final serà a la plaça de la Vila, amb la ballada final de l’esclatada i el concert amb La Nit del Canet, un grup de versions.

Divendres 16, després del seguici i l’ofici major en honor a Sant Roc, es llegirà el Pregó de Festa Major amb la pregonera d’honor Mª Antònia Pujol Subirà, i ballaran el Lleó de Gironella, un ball de l’Almorratxa especial en honor a Lluís Boix Ballús, un dels impulsors i mantenidors de la tradició traspassat aquest mes de juny, els Gegants i els Cascavells acompanyats per la Coral Estel i sardanes amb la Cobla Berga Jove. La cultura popular tornarà a ser protagonista dissabte 17 amb el Festival de dansa folklòrica Vila de Gironella amb l’Esbart Sant Jordi de Gironella i l’Esbart Manresà.

El programa, activitats per a tots els públics

El programa d’actes compta amb activitats per a tots els públics. Els més petits podran gaudir dels inflables a la piscina, la trobada infantil de pesca, el festival de confeti amb Jordi Callau, la gimcana, les pinyes de Gironella, el taller de bombolles gegants amb Bufa i Rebufa i l’espectacle familiar Amb ganes de gresca de Rikus.

La plaça de l’Estació tornarà a ser l’escenari dels concerts joves divendres i dissabte, amb Figa Flawas i Catarres com a camps de cartell, acompanyats per Rúpits, Mon DJ, Dany BPM, Akelarre Versions i Karnales Sound. Diumenge i dilluns, serà el torn dels concerts i balls de gala amb l’Orquestra Selvatana i l’Orquestra Montgrins. La plaça de l’Església acollirà l’espai Vermusic, amb concerts de Fakers, Litus, Roxette, Seda, Kamelay i Rumbaraoke.

El punt i final a les festes de Sant Roc el posarà la cantada d’havaneres amb Els Cremats, dimarts 20 a la plaça de la Vila.

Darrera la Festa major hi ha diverses entitats com l'Associació Cultural Font del Balç, qui enguany compartiran programa amb 2 concerts: Nación Funk All Stars, i Made in Black.

També hi ha la participació del club de petanca, l'Atlètic Gironella, l'Agrupació Cultural tres Pinyes, la Berguedana de Thrash i l'AEIG Sebastià montraveta, així com la participació de prop d'un centenar de persones que fan possible les festes, com la brigada i tècnics municipals, serveis de neteja, jardineria....

Punts liles

Les nits de dijous, divendres i dissabte hi haurà un punt lila, que es combinarà amb itineràncies per la zona del concert, amb l’objectiu de garantir un espai d’oci segur i lliure de violències. Els punts liles són espais d’assessorament, informació, sensibilització i actuació en casos d’agressió o discriminació sexual, enfocats a l’oci nocturn.

En paral·lel les entitats que estaran treballant a les barres han participat a una formació per combatre les violències masclistes i LBGT-fòbiques i la reducció de riscos vinculats als consums en espais d’oci.