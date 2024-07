La Pobla reimpulsa el turisme local al voltant d’una nova oficina al centre

La Pobla de Lillet projecta traslladar l’oficina de turisme de l’actual ubicació a l’estació del Tren del Ciment, als afores del nucli urbà, a la caseta que ja havia ocupat al parc Xesco Boix, al cor del poble. Amb aquest trasllat i una modernització de les instal·lacions i els serveis, el consistori preveu rellançar el turisme i les visites a la població.

Quan Puigcerdà va reubicar l’oficina de turisme dels baixos de l’Ajuntament, en un carreró del nucli antic, a la base del campanar, amb un espai visible al centre de l’illa de vianants, de seguida va triplicar el nombre de visitants demanant informació. En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament de la Pobla ha acordat amb Ferrocarrils de la Generalitat el trasllat de l’Oficina de Turisme que actualment és a l’estació del trenet amb, alhora, les treballadores que informen dels atractius del municipi. L’equip de govern municipal ha considerat que el lloc ideal per l’oficina i aquesta nova etapa del turisme local és la caseta del parc Xesco Boix que ja l’havia albergat i que posteriorment va ser també seu de Correus. Es tracta d’una caseta de titularitat municipal situada al centre del poble, a pocs metres del gir que hi fa el riu Llobregat. El regidor de Turisme, Xavi Serra, ha explicat que el projecte forma part del Pla de Turisme del municipi que entre altres objectius s’ha proposat desestacionalitzar les visites. Serra ha explicat que les obres de reforma d’aquest espai inclouran el condicionament d’uns lavabos que alhora serviran de serveis públics, de manera que es podrà prestar un nou servei a la població i els visitants i la creació d’un magatzem exterior. L’equip de govern treballa amb la previsió que les obres es puguin executar aquest any perquè ja estan en període de licitació i que a principi de l’any que ve el nou centre de rebuda del turisme sigui ja una realitat. La rehabilitació de la caseta per la nova Oficina de Turisme també inclourà obres de millora del parc i l’entorn urbà per tal que tant els veïns com els visitants hi puguin accedir i estar-hi en bones condicions.

Primer recurs turístic comarcal

La Pobla de Lillet és un dels municipis més visitants pel turisme al Berguedà. Tant és així que dels prop de 166.000 turistes que van visitar la comarca l’any passat, més de 36.000 van visitar els Jardins Artigas de la Pobla, la qual cosa va fer encapçalar aquest destí el rànquing de visites als recursos del Berguedà.