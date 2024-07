Berga redueix el nombre d’animals als Elois i els porta de més a prop

L'Ajuntament de Berga ha presentat aquest dijous una nova edició de la Festa dels Elois que es proposa «incrementar el benestar animal i garantir la preservació de la tradició», segons ha afirmat el mateix consistori.

La festa, que se celebrarà el cap de setmana del 27 i 28 de juliol, s'ha dissenyat amb algunes mesures per millorar el benestar animal. Així, els organitzadors han reduït la xifra d'animals participants i s'utilitzaran rucs procedents de la Garrotxa, fet que reduirà el trajecte del transport dels èquids perquè abans venien d'Osca. Així, la xifra d'animals s'ha rebaixat passant d'una quarantena a una trentena, amb vint rucs, deu cavalls i quatre mules, segons han explicat des de l'Ajuntament. El veterinari Josep Subirana ha explicat que segons els resultats obtinguts de l'informe fet l'any passat, el moment de més estrès es produïa durant el transport.

Aquestes mesures s'afegeixen, tal com a remarcat el mateix equip de govern, a les adoptades l'any passat: «l'elaboració d'una guia d'actuació pel bon funcionament de la festa, la formació obligatòria sobre el maneig i benestar dels animals per a les persones que participin en les passades i la limitació de l'edat de les persones que munten els rucs». Igualment, durant la celebració no es permetrà la participació amb animals propis, sinó que només es podran utilitzar els èquids proporcionats per l'organització de la festa. Pel que fa a les passades, els cavalls no pujaran fins al portal de Santa Magdalena, mentre que els rucs completaran aquest tram del recorregut sense genets al damunt. La regidora de Festes, Ermínia Altarriba, ha explicat que «la majoria dels canvis importants es van fer l'any passat, però continuem posant molt d'èmfasi en el benestar animal». Altarriba també ha remarcat els contactes establerts amb el Departament de Cultura de la Generalitat per tractar diferents qüestions sobre l'evolució i el futur de la festa.

La tradició prové de l'antiga festa gremial que aplegava persones de diferents oficis tradicionals vinculats al ferro, el metall, el fang i el foc, així com els traginers que desenvolupaven les seves activitats amb els animals de càrrega. Tots ells integraven el gremi de Sant Eloi, patró que dona nom a la festivitat d'Els Elois. La festa l'organitza l'Ajuntament i la Junta Conservadora d'Els Elois amb la col·laboració de l'Agrupació Teatral la Farsa i la Colla Sardanista Cim d'Estela. Igualment, compta amb l'assessorament i supervisió del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.