Corbera recupera la Mare de Déu restaurada

El santuari de la Mare de Déu de Corbera ha recuperat la talla de fusta de la verge, ara restaurada sota els criteris professionals del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya. La figura, que anteriorment havia estat objecte d'un procés de repintat que no seguia els criteris actuals de recuperació d'aquest tipus de talla històrica, és ja de nou dipositada a l'edifici parroquial local. En aquest sentit, si bé la Mare de Déu hauria de ser a l'església que li és dedicada, el fet que el temple no compleixi les mesures de seguretat per garantir que no sigui robada o malmesa, ha emès els seus responsables eclesiàstiques a optar per, de moment, dipositar-la a la rectoria.

La talla es traslladarà al seu indret original el mes de setembre per celebrar l'aplec anual. La figura ja va ser objecte d'un altre procés de restauració als anys vuitanta, aquesta vegada més superficial. La Mare de Déu de Corbera és una figura gòtica, datada del segle XV. La nova restauració s'ha fet sota l'impuls, entre d'altres, del tècnic del Museu Diocesà de Solsona Carles Freixes. El Santuari de la Mare de Déu de Corbera es troba al municipi de Castellar del Riu, als contraforts meridionals dels Rasos de Peguera.El conjunt on hi havia la talla està format per l'església, la casa dels ermitans i l'hostal.