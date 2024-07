Mor el programador cultural berguedà Xavier Gordo als 75 anys

El programador cultural Xavier Gordo (Berga, 1948) ha mort aquest dimarts als 75 anys. Llicenciat en història per la UAB, a mitjans dels 60 va instal·lar-se a Cerdanyola del Vallès, on va exercir d'electricista i va militar al Front Revolucionari Antifeixista Patriota i el Partit Comunista. A principis dels anys 80 va assumir la direcció de l'Ateneu de Cultura com responsable del Departament de Cultura del consistori vallenc.

El 2003 va intentar fer el salt a la política municipal. Va ser número 4 a la candidatura del PSC, però finalment va renunciar a l'acte de regidor al Ple de Constitució davant la impossibilitat de formar govern. Així i tot, va continuar treballant a l'Ajuntament de Cerdanyola amb temes relacionats amb la planificació de la ciutat. Destaca la contribució del berguedà en diferents esdeveniments com el Festival Internacional Blues o l'Estiu és Teu.

Un cop jubilat, Gordo es va instal·lar a Palafrugell, on va crear el col·lectiu Els tres de Palafrugell amb dues persones més. També és autor dels llibres Puto país. España 1995-2020 i Qui mana al món. Aquest últim publicat enguany.