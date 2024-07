Borredà espera que la reforma a la C-26 continuï el setembre

La Generalitat ha tornat a enviar l’empresa Pasquina a la carretera C-26 al terme de Borredà per millorar i condicionar el tram de les obres que va iniciar fa uns mesos. Aquesta setmana els operaris han treballat sobre un tram d’uns cinc quilòmetres, els que estaven més malmesos. Ara l’Ajuntament de Borredà espera que passat l’estiu les màquines tornin al terme per renovar el tram més gran que falta, fins a Berga.

L’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, ha explicat que «ara de moment han fet el tram des de Borredà fins al pont de Vilada; en les reunions a les quals jo vaig assistir amb tècnics, es va parlar que del projecte de fer fins a Berga, però en principi ara han fet aquest primer tram que estava pitjor». En aquest sentit, l’alcalde ha apuntat que en comunicacions no oficials li han apuntat que les obres es podrien reprendre després de l’estiu, al setembre, ja per condicionar la resta del vial fins a la capital de comarca, una actuació de molta més envergadura. Solanellas ha argumentat que «ara les obres s’han centrat des del quilòmetre 58 fins al 63, uns cinc quilòmetres més o menys, que estaven molt afectats i estaven en mal estat; ara bé, des de Vilada ja són molts més quilòmetres i interessa molt que es faci perquè els cotxes pateixen tant dels amortidors com dels pneumàtics, que també es gasten més perquè han d’anar evitant els forats; el trànsit queda perjudicat». L’alcalde ha avançat que en els pròxims dies contactarà amb la direcció general encarregada de les obres per confirmar que a la tardor es reprendran les obres amb el tram fins a Berga: «ho demanaré a la Generalitat, el que passa és que ara com que el Govern està en funcions es pot donar la circumstància que alguns temes no s’acabin de decidir o posar en marxa; però sigui com sigui els ho demanaré».

Fa dos anys el mateix Solanellas ja va reclamar al conseller de Territori una partida per arreglar la carretera C-26 de Borredà a Berga perquè, al seu entendre, presentava un estat que comportava un perill per la seguretat dels conductors. A l’Ajuntament li consta que el Govern te sobre la taula un projecte a punt de millora de la carretera.