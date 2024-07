Les Festes de la Baronia de Pinós recuperen el tremp amb la renovació de l'edició d'enguany

Les Festes de la Baronia de Pinós fan viatjar en el temps la vila de Bagà aquesta cap de setmana. La població, aquest dissabte i diumenge, retrocedeix al seu passat medieval. Els diferents carrers i places del centre històric recuperen l’aspecte i l’atmosfera que presentaven durant l’edat mitjana, moment en què els Barons de Pinós van fundar la vila. Enguany, el ventall d’activitats programades s’ha concentrat en un cap de setmana, en un certamen que incorpora un esperit renovat i centrat en les representacions teatrals.

"L’objectiu ha estat recuperar els orígens d’aquesta gran festa, així com reivindicar l’essència medieval de la nostra vila", afirma a Regió7 l’alcalde de Bagà, Lluís Casas. En aquest context, Casas sosté que des de la pandèmia la festa "havia minvat" i l’any passat, amb el canvi de mandat, van tenir "molt poc marge de temps per organitzar-ho" i per afrontar la necessària renovació per reimpulsar-la. Alhora, el batlle remarca que en aquesta edició “s’ha reforçat l’aspecte de la recreació històrica i s’ha treballat, també, per potenciar especialment les representacions teatrals al nucli antic”.

Representacions teatrals que animen la fira i li donen caràcter propi / Axel Lapuerta Coll

Aquest dissabte s’ha donat el tret de sortida a les festes amb el pregó a càrrec de Montse Subirana, Doctora en Psicologia, Postgraduada en Gestió i desenvolupament turístic. També s’ha obert al públic el Mercat de la Baronia i la mostra d’artesania i oficis tradicionals, activitats que s’allargaran durant el dia de diumenge. Paral·lelament, hi ha programades altres propostes, disponibles al web de l’Ajuntament de Bagà, com ara jocs infantils, batalla campal, desfilada nocturna, exhibició de tir amb arc, danses medievals, entre d’altres.

D’altra banda, Josep Ureña, president de l’Associació Medieval de Bagà, exposa a Regió7 que “tenim molt clar que volem defugir d’un mercat medieval convencional i apostar pel Mercat de la Baronia, que comprèn tot el nucli antic de la vila i es prioritzen les parades d’oficis artesans en aquesta zona”. A la vegada, Ureña assegura que “volem generar ambient durant els dos dies, tot convertint el nucli antic en un gran teatre, a través de recreacions i esquetxos teatrals que s’han preparat”.

Allargar la proposta més dies, la intenció de cara a pròximes edicions

El Mercat Medieval de Bagà va néixer l’any 1993 i va ser el segon de Catalunya, després del de Montblanc. Quant a la primera Setmana Medieval de Bagà, antecessora de les actuals Festes de la Baronia de Pinós, va començar l’any 1996. Des de llavors, la festa ha anat passant per diferents etapes.

Un espai amb dones que fan punta al coixí / Axel Lapuerta Coll

“De cara a l’any vinent, la intenció és allargar el certamen. Encara que no siguin els deu dies en què s’havia fet abans, com a mínim fer-ho durant cinc o sis dies”, apunten des de l’Associació Medieval de Bagà. En aquesta línia, des de l’entitat baganesa expressen que el desig és tornar a portar a escena ‘El Rescat de les cent donzelles’, acte que marcava el començant de les Festes de la Baronia, i que es va escenificar al municipi per última vegada fa set anys.

En cas que l’any que ve encara no sigui possible reprendre ‘El Rescat’, els organitzadors expliquen que la intenció és que, en canvi, es porti a terme ‘El Ball Parlat de Sant Esteve’, una representació típica de Vila-seca, població agermanada amb Bagà.