Gironella encarrega dos projectes de millora del servei d’aigua

L’Ajuntament de Gironella ha publicat la licitació de dues obres que tenen com a finalitat la millora de la xarxa d’aigua del municipi en dues part del terme. Per una banda, un els projecte consistirà en la renovació de la xarxa a Viladomiu Nou, i, per l’altra, en la renovació d’un tram de la canonada d’impulsió de fibrociment de l’ETAP i la millora de la xarxa de distribució d’aigua als carrers Quatre cases, del Sol i Anselm Clavé, segons ha anunciat el mateix consistori.

El regidor de Serveis Urbans, Pere Teixidó, ha explicat que les dues actuacions estan incloses al Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua del municipi, aprovat l’any 2020, i se sumen a les actuacions ja començades per millorar la xarxa a la zona de Cal Blau.

La primera de les actuacions se centrarà en «la substitució de la canonada de fibrociment per un tub de polietilè d’alta densitat, la realització de noves connexions als hidrants, i la renovació d’una part de les escomeses». El cost previst de l’obra és d’uns 78.400 euros, pel qual l’Ajuntament disposa d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per import de 42.161 euros El cost previst de la segona actuació és d’uns 181.400 euros, i compta amb una subvenció de 66.477 euros de l’ACA.