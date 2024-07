Un centenar de catalans mantenen viu l'independentisme a l'Aplec del Pi de les Tres Branques

Més d'un centenar d'independentistes catalans s'han reunit en l'Aplec Pi de les Tres Branques d'aquest diumenge, en una localització del municipi de Castellar del Riu (Berguedà) que és un símbol de la catalanitat i la unió entre Catalunya, el País Valencià i les Balears. Els assistents, amb un palpable sentiment de comunió, han reivindicat que la flama independentista segueix viva set anys després de l'1-O, han demanat la «llibertat pels represaliats, exiliats i empresonats» i, sobretot, s'han compromès a seguir protegint la llengua catalana i les seves variants dialectals, que «la fan més rica».

La cercavila encapçalada pels personatges del Rei infant Jaume I i el seu tutor, Guillem de Montrodon, que han marxat acompanyats de la cobla Pirineu, han encetat l'acte. Seguidament, han recitat el tradicional poema de «Lo Pi de les Tres Branques», obra del poeta català Jacint Verdaguer, i han presidit l'ofrena floral a l'arbre, en què bona part dels assistents han entregat roses a l'emblema nacionalista. Els castellers de Berga, per la seva banda, han fet alçar un pilar de tres pisos i la trobada ha clos amb el cant dels Segadors i el ball d'unes sardanes que també han estat interpretades per la cobla. Els següents actes han tingut lloc al Pi jove, un arbre proper al de les tres branques.