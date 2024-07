«Hem de ser una societat ben avinguda, sense mirar el color de la pell que tenim»

Europa, a ulls de milions de persones que viuen a l’Àfrica és allò més semblant al paradís on tots els somnis es poden fer realitat. Quan, de la forma més inversemblant, un africà ha arribat a França, Itàlia, Espanya o qualsevol altre país de la UE constata que, des del primer dia, hi ha molts més entrebancs dels que mai no s’haguessin imaginat. Aconseguir el permís de residència i de treball és un dels laberints on s’han de submergir durant mesos i anys, normalment un mínim de tres. Les lleis, amb un marc burocràtic complex, els situa en la il·legalitat. Un altre dels imprevistos, en aquest cas a Catalunya, és que molts desconeixen que hi ha un altre idioma oficial, que no és el castellà. El seu coneixement bàsic és necessari, si més no per facilitar la integració en moltes comarques on l’ús del català és estès. La realitat de la immigració africana la viu en el seu dia a dia la Mariama Manneh, una gambiana establerta des de fa sis anys a Berga que, d’una forma activa, és la vicepresidenta de l’Associació Africatalans-Diàspora Africana al Berguedà al capdavant de la qual hi ha el filòleg, poeta i guia turístic Nadjimu Ilukperju, natural de Togo. Mariama és una dona amb empenta que treballa en una de les residències d’avis que hi ha a Berga. D’ençà que és a Berga, sempre ha procurat formar-se, ja sigui en l’aprenentatge del català o en treure’s el títol d’auxiliar d’infermeria. Viu amb un pis compartit amb el seu marit i un oncle.

Des d’Àfrica es veu Europa com un somni i des d’aquí percebem un continent pobre.

A l’Àfrica hi ha una percepció equivocada del que és Europa. Com també és erroni pensar que al continent africà tot és pobresa. Hi ha tota mena de persones, les molt riques, les que no ho són tant i les pobres. El menjar bàsic està a l’abast de tothom, però no altres aliments que poden complementar la dieta. A Gàmbia, per exemple, si una família va justa, parla amb els veïns per poder-se repartir els aliments. Si al meu poble ve un foraster, sempre tindrà un llit i un plat a taula sense haver de pagar res.

Parleu de diàspora africana. Per què es produeix en unes proporcions tan grans?

Molts es pensen que quan arribaran a Europa ho tindran tot, sense necessitat de treballar. Fins i tot que et donaran el menjar. Justament és al revés perquè quan ets a territori europeu comença el més difícil, encara més per als que han arribat amb barques. Ells no porten cap mena de documentació i és fàcil que no hi tinguin família, ni referents. Mentalment és molt dur poder aguantar sense papers, ni feina, ni conèixer l’idioma.

L’accés a la televisió i internet és gairebé universal, arriba a tot arreu.

Al meu país, molts nois estan seduïts pel futbol, sempre segueixen partits i jugadors. No és el meu cas. Encara que el futbol no em desagrada, prefereixo estar al cas de les novetats relacionades amb la sanitat.

És evident que el seu somni és estudiar i tenir el títol d’infermera.

M’agradaria, però em limita la disponibilitat econòmica. Formar part de la plantilla d’un hospital seria un somni fet realitat perquè en un centre gran sempre hi ha novetats tècniques i situacions molt diverses. Sembla que per entrar-hi sempre és bo trobar algú que et doni un cop de mà. Una alternativa seria preparar-me per a tècnica d’emergències sanitàries que és un cicle professional. Em diuen que m’ajudaria el fet que ja he estudiat auxiliar d’infermeria.

És evident que estudiar no l’espanta pas.

Estudiar és un dels meus objectius, però a part del cost econòmic, hi he d’afegir el problema del trasllat a la ciutat on s’imparteixin els estudis.

Com s’ho va fer per defensar-se tan bé en català?

Jo també em pensava que aquí només es parlava el castellà. En arribar a Berga amb l’autobús vaig sentir a parlar un idioma que desconeixia. Conscient que molta gent parla el català, vaig anar a aprendre el català a Càritas. També volia estudiar infermeria, però fer-ho a Manresa no era al meu abast.

Per què fa uns mesos us heu animat a formar una entitat d’africans?

Hi ha qüestions de suport molt pràctiques, com el servei de traducció o bé ajudar a moure’s per aconseguir els papers de residència i de treball. Fem un acompanyament perquè els nouvinguts se sentin com a casa. Hem de pensar que quan arriba una persona se sent totalment perduda. Un altre objectiu és facilitar la integració, que els berguedans ens coneguin una mica millor i nosaltres siguem conscients de com és la comarca i la seva gent. Ara per ara som vint-i-dues persones originàries de Mali, Burkina Faso, Togo, Benín, Senegal, Gàmbia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Marroc, Costa de Marfil i Catalunya.

Hem constatat que també van a escoles i fan tallers oberts a tothom.

Sí, hem anat a l’escola Xarxa on, a part d’explicar contes, ensenyem jocs propis de països africans. Un taller que ha aixecat curiositat és com portar les nenes i els nens petits a l’esquena, com fem a l’Àfrica. A Catalunya es tendeix a portar-los al davant, però és menys segur en cas que es planxi, fregui, cuini o es facin altres activitats. A l’esquena et permet fer una altra activitat tranquil·lament.

Alguna cosa de la societat catalana li va cridar especialment l’atenció?

Aquí hi ha molts divorcis, les parelles es deixen molt aviat, no duren gaire. Al meu país, això no passa. També he conegut entitats, com Càritas, que ofereixen un bon servei. Un dels principals problemes és el de la falta d’habitatge. Si més no, a Berga, costa molt trobar-ne.

Quines són les principals prioritats dels africans que han arribat a Catalunya?

N’hi ha que, per davant de tot, procuren treballar per fer uns estalvis; d’altres el que volen és viure millor que al seu país o també hi ha qui prioritza poder estudiar.

Creus que hi ha racisme a la societat catalana?

Diria que quan vaig arribar, l’any 2016, n’hi havia més que no pas ara. En aquests gairebé vuit anys hi ha un canvi a millor perquè veuen com evoluciona el món, però hi ha persones que difícilment podran canviar els seus sentiments. La nostra associació també està pensada perquè els catalans ens coneguin millor. Hem de ser una societat ben avinguda sense mirar el color de la pell que tenim. Lamentablement, ara de racisme n’hi ha a tot arreu. També a Àfrica entre comunitats diferents i segons el seu nivell econòmic. Actuen d’una forma classista, segons els diners que disposen.

Expliqueu contes africans a escoles, unes històries molt humanes.

Ni jo, ni el meu país sóc massa de contes, però sí altres països, com Benín, Mali o Togo. La gent seu en rotllana al costat d’un arbre. Sovint els protagonistes són animals que expliquen coses del dia a dia, a vegades són de concòrdia, però també n’hi ha de baralles.

Teniu entre cella i cella fer un taller sobre vestits del vostre continent.

Als veïns de Berga els agrada la roba que portem. Vas pel carrer i t’adones que la gent ens mira els vestits. El president d’Africatalans té un taller de disseny de roba. Tant ell com jo volem tirar endavant aquest taller. Segurament haurem d’anar a Girona a comprar la roba, que és força més gruixuda. Un altre de les activitats que tenim en cartera és un taller de dansa. Estem esperant que ens cedeixin un espai a l’hotel d’entitats, que porta l’Ajuntament, per poder-lo programar. Si veiem que no és possible, potser Càritas ens podria deixar un local. Hi tinc bona relació a partir d’haver-hi fet cursos de català. Hi ha professores que són molt bones.

Si parlem de tradicions, fem-ho de la Patum.

Tot el que són petards i soroll no m’agrada, però sóc conscient de la importància d’aquesta tradició. El que no em sembla bé és el consum que es fa de l’alcohol, sobretot per part dels joves. Veure com es balla i conèixer la tradició és instructiu, però es beu molt, molt. Deixant de banda la religió musulmana, el consum d’alcohol no és bo per a la salut. Durant la Patum s’incrementen les atencions d’urgències a l’hospital, bàsicament per problemes amb l’alcohol.

Algun problema per portar el vel?

Jo porto el cap tapat, però no totes les dones musulmanes ho fan, ni aquí, ni a Gàmbia. Quan vaig a la feina em poso un gorro. La nostra religió considera que el cos de la dona és molt sagrat, que se l’ha de respectar. Jo, vagi com vagi vestit, respecto a tothom. Si algun dia tingués fills i anés a la piscina em posaria un gorro.

Se la veu com una berguedana més...

Em trobo bé a Berga, entre altres coses, perquè és una ciutat tranquil·la. M’agrada la natura. I aquí he après, entre moltes coses, a menjar bolets i cargols...