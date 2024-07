El servei de suport atén dinou joves addictes a drogues o pantalles

L’Oficina Jove del Berguedà ha organitzat una trobada per fer balanç del primer any del servei SPOTT al Berguedà. L’SPOTT-Berguedà és un servei gratuït i descentralitzat d’atenció a menors d’edat d’entre 12 i 18 anys amb problemàtica d’addicció a drogues o pantalles, i suport a les seves famílies, segons han explicat des del Cosnell Comarcal.

A la trobada hi han pres part tècnics de serveis que intervenen en l’àmbit dels joves i adolescents que poden ser potencials derivadors així com de la Diputació de Barcelona. La sessió ha servit per «repassar els casos que s’han atès en aquest primer any, valorat perfils i casuístiques i estudiat si cal millorar els circuits de derivació, i sobretot, donar indicacions per reforçar la tasca dels agents tècnics com a derivadors dels joves», tal com han explicat des del servei.

Des de la posada en marxa del servei, ha fet 19 derivacions, set de les quals el 2023 i 12 fins a dia d’avui. Les edats dels joves oscil·len entre els 13 i els 17 anys. Els motius de les derivacions han estat: com a alternativa a la sanció administrativa i per consums de substàncies o per addicció a les pantalles a parts iguals.