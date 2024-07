Detenen tres homes per intentar robar en un domicili a Berga

Els Mossos de la comissaria de Berga van detenir el dimecres, 17 de juliol, tres homes de 39, 45 i 49 anys per un robatori amb força amb grau de temptativa a un domicili de Berga i per falsificació de documentació.

Els fets van passar el dia 17 de juliol, al voltant de 2/4 d'11 del matí, quan un ciutadà va aturar a un vehicle de la Policia Local de Berga i els va informar que hi havia uns homes davant d'un bloc de pisos del carrer Pere III amb una actitud estranya.

Ràpidament, la policia local va informar els mossos i es van dirigir cap al lloc. Quan van arribar, van veure que la porta d'entrada al bloc estava forçada, possiblement amb un tornavís.

Els agents van pujar les escales i van observar tres homes que baixaven amb una actitud sospitosa. Els van aturar i van esbrinar que havien intentat accedir a un domicili, ja que la porta estava forçada. També els hi van intervenir eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris, com tornavisos, alicates de pressió i guants. A més, també se'ls hi van trobar joies.

Els homes van utilitzar documentació falsa per dificultar la seva identificació real i les tasques d'investigació. Tots tres van quedar detinguts per una temptativa de robatori amb força i falsificació de document públic.

Entre els tres detinguts acumulen 99 antecedents. Van passar el 19 de juliol a disposició judicial.