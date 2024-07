«Ja no es ven com fa vint anys, hem de fer visibles els nostres productes»

Sandra Subirana té 37 anys i en fa quatre regenta l’establiment Velo Berga, especialitzat en ciclisme. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, la nova presidenta de la Unió de Botiguers de Berga es proposa reivindicar el factor humà del comerç.

Pren el relleu a Jordina Serrano al capdavant de Berga Comercial. Què l’ha motivat a entomar el càrrec?

Em fa molta il·lusió. Arran de la renúncia de l’anterior presidenta per motius professionals, va sorgir l’oportunitat de presidir Berga Comercial i va ser una motivació. Ara, en la celebració de l’assemblea anual s’havia de triar la persona que assumiria el càrrec i com que em feia il·lusió i ningú més no s’hi va presentar, els va semblar bé que fos jo la presidenta. Ho vaig acceptar perquè penso que és una oportunitat de treballar més activament en la defensa del petit comerç i el consum de proximitat.

Quins són els grans reptes del comerç de Berga?

El gran repte és continuar treballant per donar visibilitat al comerç local. Hem de defensar el gran valor afegit que tenim oferint un tracte personalitzat i rebent i assessorant professionalment els clients. A les nostres botigues es poden tocar els productes. Hem de lluitar per defensar aquest gran projecte i fer veure a la població que la ciutat viu dels consumidors. Hem d’aconseguir que la població aposti pels productes locals, que en consumeixi i compri a casa. També hem de fer entendre a la ciutadania que contribuïm a crear llocs de treball i a fer créixer l’economia de la ciutat. Creiem que la responsabilitat no ha de recaure tota en el consumidor sinó que nosaltres també en tenim, des de Berga Comercial hem d’acostar les nostres ofertes a les noves formes de consum i donar als productes una visibilitat més moderna . Ja no es ven com es venia fa vint anys, de manera que tenim la responsabilitat d’oferir al consumidor allò que busca, facilitar-li la manera com està acostumat ara a consumir.

La competència és a les grans superfícies i al comerç per Internet...

La covid va fer que la manera de consumir de molta gent canviés. S’ha descobert una nova manera de comprar que sembla més pràctica, però que realment no ajuda gens al comerç local.

Com es competeix amb Amazon?

Visibilitzant els nostres productes a través també dels mitjans digitals i de les xarxes socials. Molta gent els desconeix i ens hem de fer veure com sigui, buscant l’impacte. Penjant cartellets com es feia abans ja queda molt desfasat, hem de ser més presents a les xarxes, als mitjans i també, entre altres, promoure campanyes comercials atractives, amb promocions, concursos... Hem de fer descobrir al consumidor que té productes a l’abast que no sap. I fer coses diferents per atraure clientela.

Els clients són principalment de Berga o de tot el Berguedà i també de comarques veïnes?

El nostre objectiu és generar més mobilitat cap a Berga, tenir encara més clients de fora de la ciutat, convèncer els consumidors d’altres poblacions del Berguedà i també de comarques veïnes perquè vinguin a passar el dia a Berga i hi comprin. Un estudi que vam encarregar evidencia que també hi ha gent de Berga que marxa a comprar a fora i, per tant, hem de treballar per fer atractiva comercialment la nostra ciutat.

Té quatre anys de mandat, ja té un equip de treball format?

Tenim una junta que fa anys que treballa i que té una estructura molt ben consolidada amb comissions. Hi ha grups de treball per cada jornada i cada festa que s’organitza. La meva feina serà ajudar en tot allò que ja s’està fent i funciona bé i aportar noves idees, nous enfocaments. La gent de la junta està molt ben preparada i segur que m’ho posaran molt fàcil.

A nivell intern, quants associats té actualment Berga Comercial, és una entitat representativa?

En l’últim balanç hem passat dels 100 als 160 associats. Durant la pandèmia la junta va treballar molt adaptant-se cada vegada a les noves normatives d’aforaments i horaris. Això ha fet créixer l’associació perquè molts comerciants han vist que és positiu ser-hi. Estem molt contents del valor que veiem que la gent li dona a l’associació. Treballarem per créixer.

Tenen bona relació amb les institucions com el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Berga?

Sí, en general el contacte amb els establiments és bo. I des de Berga Comercial tenim clar que hem de treballar junts perquè surtin bé les coses.