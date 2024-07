Berga col·loca una tanca perquè la residència tingui un espai enjardinat

L'Ajuntament de Berga ha instal·lat una tanca al voltant del jardí de la residència municipal Sant Bernabé que permet que sigui d'ús exclusiu per a les persones residents i les seves famílies. Fins ara, tot i tenir-lo a tocar, els usuaris de la residència pràcticament no en feien ús perquè era un espai obert a tothom, molt degradat i on s'aplegaven col·lectius que hi deixaven brutícia. L'actuació ha millorat molt l'entorn de la residència, fet que aplaudeixen els usuaris, les treballadores, les famílies i també Berga Grup Independent (BeGI), que és qui va presentar la proposta als pressupostos participatius d'enguany. Va guanyar amb el 40,9% dels vots i ara s'ha executat. S'han invertit els 15.000 euros previstos i uns 5.000 més per tancar 2.000 metres quadrats de jardí i habilitar una illeta de fusta amb els contenidors de les escombraries.

Nova illeta de fusta per als contenidors d'escombraries / Anna Costa

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, ha explicat a Regió7 que el projecte contribueix a dignificar aquesta zona verda de Berga i donar-li un bon ús: "la gent gran de la residència en podrà gaudir". De moment s'ha tancat tot l'espai enjardinat i la previsió és fer-hi les actuacions necessàries perquè sigui del tot accessible i estigui en bon estat. Per exemple, es preveu pavimentar de nou el camí central i habilitar algun altre tram perquè s'hi pugui accedir amb cadires de rodes o amb caminadors, així com retirar algun arbre per esponjar la zona. A més, "cal una bona neteja i manteniment apropiat, ja que fins ara l'espai presentava molta deixadesa", han destacat Judit Vinyes i Lluís Minoves, regidors de BeGI (a l'oposició). El grup va organitzar dilluns una jornada de neteja per treure fulles i desbrossar l’espai.

Jornada de neteja a la zona verda de la residència Sant Bernabé, per part de BeGI / BeGI

"Hi hem col·laborat perquè la gent gran de la residència es mereix disposar d'un bon jardí", ha comentat Judit Vinyes, que ha remarcat que Lluís Minoves, com a arquitecte, ha vetllat perquè l'obra es fes aquest juliol i no es deixés per al setembre. "Hi he estat a sobre per escurçar terminis, amb bona predisposició dels tècnics i del regidor d'Urbanisme", ha dit Minoves.

Judit Vinyes i Lluís Minoves, regidors de BeGI (a l'oposició), han aplaudit el projecte que van presentar als pressupostos participatius / Anna Costa

S'han mostrat contents que s'hagi col·locat la tanca, però veuen necessari el condicionament de la zona verda: "Cal fer-hi millores perquè no sigui un perill per als avis que tenen més dependència i puguin passejar amb seguretat". De moment, "s’ha fet un primer pas molt important que és tancar un espai que estava molt desaprofitat i ple d’escombraries perquè s’hi feien botellots, per adaptar-lo per tal que els usuaris de la residència el puguin utilitzar per prendre-hi la fresca, fer passejades o fins i tot sessions de teràpia", han assenyalat Ramon Minoves i Judit Vinyes.

Zona verda de la residència, que s'ha vallat i s'ha de condicionar / Anna Costa

Neteja comunitària l'1 d'agost

Dijous de la setmana que ve, 1 d'agost, es farà una nova jornada de neteja comunitària al jardí de la residència Sant Bernabé, convocada per la residència i l'Ajuntament de Berga. Serà a les 6 de la tarda. En acabar hi haurà berenar.

Herència de 350.000 euros

La residència Sant Bernabé de Berga ha rebut una herència de 350.000 euros. Aquests diners provenen d'una resident que va morir sense família i va deixar els diners al centre on va viure els últims anys de la seva vida, amb la voluntat que s'hi facin actuacions de millora. Així ho han explicat a aquest diari els regidors de BeGI, que han remarcat que "vetllarem perquè es faci una bona gestió d'aquests diners, i malgrat que vagin a parar a la caixa general de l'Ajuntament, s'inverteixin exclusivament en la residència Sant Bernabé, la qual té moltes mancances i necessita remodelacions", ha apuntat Judit Vinyes.