Puig-reig amplia l'oferta de comerços, restauració i activitats en la festa de Santa Marta

Puig-reig acollirà divendres la Nit d'Oportunitats, que se celebra pels volts de Santa Marta (29 de juliol), amb una oferta més àmplia que l'any passat. Entre comerços i restauració hi participaran una quinzena d'establiments i s'aplegaran a la plaça Mestre Badia. Coneguda popularment com a plaça dels peixos, "serà un espai on divendres es podran pescar oportunitats", ha destacat Marina Bertran, responsable de la campanya. Els comerciants oferiran tota mena de productes amb promocions i descomptes i també hi haurà sortejos, activitats per als més menuts i música.

La festa de Santa Marta de Puig-reig és una vetllada lúdica i festiva al voltant del comerç local, amb l'objectiu d'incentivar les compres. El format de l'any passat, concentrant les parades i les propostes a la plaça Mestre Badia va funcionar molt bé i per això enguany es revalida, segons ha argumentat Eva Gorchs, presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC): "Repetim l'experiència de l'any passat perquè va ser un èxit, i enguany amb més participació de comerciants i restauradors. Esperem que ens visiti molta gent". Per a l’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, és una oportunitat d’acostar-se al comerç local de Puig-reig: "Un comerç de proximitat, de qualitat i que ens dona servei tot l'any".

L'activitat de divendres arrencarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a la 1 de la matinada, aproximadament. Les parades es complementaran amb un taller de bicicletes (19 h), un espectacle de pallassos (20 h) i actuacions musicals (concert amb The Evergreens a les 21 h i DJ Destor a les 22.30 h).

Sortejos de vals de compra

Totes les persones que comprin durant la Nit d’Oportunitats participaran en el sorteig de tres vals valorats en 500 euros per gastar (fins al 15 d'octubre) als comerços associats a la UBIC de Puig-reig. Concretament, se sortejarà un val de 100 euros, un de 150 i un de 250 euros.

Establiments participants

Restauració: El Botifler, La Pastisseria de la Gemma, Degustació Terrers, Ca la Conchi, El Crostó, Bar Garbí.

Comerços: Climent 1890, Centre Òptic, Tot Natura, Òptica Vilà, L’armari, El Teix Floristes, Eli Perruqueria, Iglesias Fotògrafs, Sabateries Les Novetats.